Presidente del Partido Republicano: “Tenemos que rescatar a Chile de un gobierno de Jeannette Jara”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llamó a trabajar unidos en la derecha para “rescatar a Chile” de la posibilidad de un gobierno liderado por Jeannette Jara (PC).



“Ahora, desde el día 1, tenemos que estar todos trabajando por rescatar a Chile de lo que sería, digamos, un gobierno liderado por Jeannette Jara, que de solo imaginarse la verdad es que sería infinitamente peor de lo que actualmente ha sido el Frente Amplio (FA)”, aseguró el timonel de Republicanos en Radio Agricultura.



“Subió bastante Jeannette Jara en las encuestas, pero se tiene que ajustar, porque los chilenos particularmente, quienes no quieren tener un gobierno de continuidad del actual y menos liderado por una persona del Partido Comunista, van a buscar a la persona que efectivamente puede contrastar de mejor manera esa candidatura”, comentó.



“El tema está cómo se convoca al ciudadano que no tiene, digamos, un color político definido. A la mayoría de la gente le da exactamente lo mismo el color político a las personas, lo que quiere es alguien que solucione los problemas”, agregó Squella.



“Ella es continuadora de ese gobierno y la verdad que yo me quedo con la idea de que, si el Frente Amplio es la copia del Partido Comunista, imagínense cómo sería gobernar con el original, cómo sería un gobierno del mismo Partido Comunista, pero eso es la conclusión que tienen que llegar todos los chilenos a medida que vayan conociendo los proyectos”, señaló Squella.



El republicano se refirió, además, a la posibilidad de realizar “un pacto de no agresión” entre la candidatura de José Antonio Kast y Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos: “Yo creo que es muy importante centrar el foco en el verdadero adversario. Para Chile sería la peor noticia en materia de seguridad pública y de crecimiento económico, sobre todo, si es que Jeannette Jara llegara a ser quien dirige los destinos del país”, advirtió.



Al ser consultado por la posibilidad de que haya una segunda vuelta con solo candidatos de su sector, u oposición, Squella fue tajante al afirmar que “esa es opción es imposible no hay cómo”.