Presidente del PDG y consulta digital: “Involucramos a todas las orgánicas”

Luego de la consulta digital en que el Partido de la Gente (PDG) resolvió inclinarse por la opción de votar nulo y no apoyar a ninguna de las candidaturas presidenciales en el balotaje, el presidente de la tienda, Rodrigo Vattuone, reivindicó la metodología de la llamada “democracia digital” y afirmó que se trató de un trabajo de semana en el que “involucramos a todas las orgánicas del partido”.



En primera instancia y respecto a los resultados de la consulta digital, Vattuone destacó que “resultó con pleno éxito”.



Recordemos que la opción principal “y que fue contundente a lo largo de todas las regiones” fue la de votar nulo con un 78% de las preferencias. En tanto, la opción para apoyar al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, alcanzó un 20%, mientras la de respaldar a la abanderada presidencial oficialista, Jeannette Jara, un 2%.



En cuanto a la metodología empleada, el timonel del PDG reconoció que “me han llamado diferentes medios de comunicación en relación con la metodología empleada. Esto es digital. Tuvimos siempre un plan A, un plan B y un plan C. Se votaba con un link a nivel nacional”.



“Pero lo más relevante que quiero contar es que también este es un trabajo que no fue solo este domingo, son dos semanas que en las regiones y en las bases hubo conversaciones y reuniones para que cada uno tomara la opinión informada”, reivindicó.



Asimismo, resaltó que “también es importante señalar que los que condujeron esta votación –porque para nosotros es muy importante la representatividad– fueron las directivas regionales. Con ello, involucramos a todas las orgánicas del partido: Directivas regionales, consejeros regionales, tribunales regionales y militantes activos”.



Además, destacó que “siempre consideramos que debía estar la representatividad completa del partido. Es decir, directivos nacionales, directivos regionales, la juventud, hombres y mujeres del partido. Y así fue”.



“De tal manera que los números para nosotros, como partido, son estratégicos, pero lo importante es la metodología y que le da valor y contundencia al resultado obtenido, siempre escuchando a nuestras bases”, agregó.



Finalmente, el presidente del PDG concluyó que tras los resultados y la participación “el partido se mantiene más unido que nunca, con mucha fuerza y trabajando en unidad”.



Por su parte, la diputada electa del PDG por el distrito 12, Zandra Parisi, afirmó que “hemos tenido una democracia digital impecable al interior del Partido de la Gente. Y tal como esperábamos, por amplia mayoría se impuso la opción de votar nulo o blanco en la segunda vuelta presidencial”.



“Ya lo hemos dicho, no somos fachos ni comunachos, y no nos representa ninguna de las opciones extremas que hoy nos ofrece la segunda vuelta”, sostuvo.



Por esta razón, concluyó que “la mayoría de los militantes del PDG nos hemos inclinado por votar nulo en el próximo proceso eleccionario”.



“Independientemente de quién gane en la segunda vuelta, estaremos alerta para defender y luchar por los derechos de la gente de la clase media y de la clase media emergente”, cerró.