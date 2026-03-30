Presidente Kast anuncia medidas “antes resistidas” para enfrentar violencia en colegios

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes medidas de mayor control en los colegios. Esto tras los hechos de Calama y del conocido en esta jornada en Curicó.

Las medidas serán enviadas en un proyecto de ley al Congreso.

“Tenemos que lograr que todos tengamos conciencia”

Durante la segunda jornada del Encuentro de Directores por Chile en Providencia, actividad organizada por la ministra de Educación, María Paz Arzola, el Mandatario hizo el anuncio.

“Tenemos que pedirle a los padres. Y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos”.

“Esas medidas que antes eran muy resistidas”

“Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta”, recalcó.



“Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos. No es la solución de los problemas. Tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, añadió.



“Esto requiere medidas, algunas van a estar en reglamentos y otras van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso. Y se van a discutir con los parlamentarios”, anunció.

Kast solicitó cooperación a los parlamentarios

El Mandatario solicitó cooperación a los parlamentarios para priorizar este tema “más allá de cualquier ideología”.



“Le pedimos a los parlamentarios que colaboren en esto, más allá de cualquier ideología. La vida de un niño no puede ponerse en riesgo. Un proyecto educativo requiere comunidades sanas y seguras”.