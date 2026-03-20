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Presidente Kast se reúne con Bachelet  en La Moneda en medio de dudas por respaldo a candidatura a la ONU

A las 15:00 horas de esta jornada llegó al Palacio de La Moneda la exmandataria. La reunión se produce en medio de la expectación por la eventual candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast se reúne con Bachelet  en La Moneda en medio de dudas por respaldo a candidatura a la ONU


La tarde de este viernes se concretó el encuentro reservado entre el Presidente José Antonio Kast y la exmandataria, Michelle Bachelet.

A las 15:00 horas de esta jornada Bachelet llegó al Palacio de La Moneda.

Según consignó Emol, el ingreso de la expresidenta fue silencioso, a través de vehículo por el subterráneo de Palacio.

La reunión se produce en medio de la expectación por la eventual candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas, un tema que se perfila como uno de los primeros debates políticos para el nuevo Gobierno.

Ni Kast ni Bachelet se refirieron públicamente a la cita. Sin embargo, el contexto apunta directamente a la definición sobre si el Ejecutivo respaldará o no la postulación de la exmandataria al organismo internacional.

A comienzos de semana trascendió que la resolución estaba “avanzada” y que, según el Ejecutivo, debería comunicarse en las próximas semanas.

La ausencia de los presidentes de México y Brasil, junto con la propia Michelle Bachelet, en la ceremonia de cambio de mando fue leída como una señal negativa para la candidatura.

En el caso de la expresidenta, se excusó por problemas de agenda y viajó a Nueva York para participar en una nueva sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer en Naciones Unidas.

Antes de tomar una decisión y comunicarla, el Gobierno evalúa factores internos y externos: la recepción política dentro del país, el respaldo de naciones como México y Brasil, y la posibilidad de otras candidaturas regionales, como la del diplomático argentino Rafael Grossi.

Source Texto: La Nación/Aton/ Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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