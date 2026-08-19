Home Nacional "presidente kast visita este miércoles la región de antofagasta pa..."

Presidente Kast visita este miércoles la Región de Antofagasta para monitorear la emergencia

Este martes, las intensas lluvias, provocadas por una baja segregada, causaron la activación de quebradas y aluviones en Iquique, Antofagasta y Tocopilla. En esta última fueron especialmente graves las consecuencias de las precipitaciones y aluviones, por lo cual el Gobierno decretó zona de catástrofe.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Kast visita este miércoles la Región de Antofagasta para monitorear la emergencia

El Presidente José Antonio Kast llegará la mañana de este miércoles a la Región de Antofagasta para monitorear en terreno las medidas adoptadas por la emergencia climática. Evaluar personalmente los daños y anunciar otras acciones de ayuda y reparación.

Este martes, las intensas lluvias, provocadas por una baja segregada, causaron la activación de quebradas y aluviones en Iquique, Antofagasta y Tocopilla.

En esta última fueron especialmente graves las consecuencias de las precipitaciones y aluviones, por lo cual el Gobierno decretó zona de catástrofe.

Senapred advirtió que el evento climático no ha terminado

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió que el evento climático no ha terminado y mantuvo la Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico.

Se mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte, Región de Tarapacá, y la alerta amarilla en la Región de Arica y Parinacota.

Anoche en un balance entregado en Senapred, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo que la situación en la provincia de Tocopilla “ha alcanzado una especial gravedad”.

Por lo mismo confirmó que este miércoles a las 06:30 horas el Mandatario se dirigirá a la Región de Antofagasta para “reunirse con las autoridades locales, evaluar en terreno los daños, las afectaciones y tomar las decisiones que correspondan para iniciar el proceso de recuperación”.

A las 8:30 horas aproximadamente, está fijada una reunión de coordinación con autoridades locales Delegación Regional de Antofagasta, mientras que alrededor de las 10:30 horas se espera que llegue a Tocopilla para inspeccionar en terreno efectos del sistema frontal.

64 personas damnificadas y 30 viviendas con daños

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo se registran 64 personas damnificadas, 521 albergados, tres lesionados, 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y 63 en evaluación.

Kast decreta estado de catástrofe para Tocopilla por graves efectos del temporal

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Carabinero de franco repele a disparos asalto contra s...

El hecho ocurrió en el pasaje Río Cisne, donde la víctima acababa de llegar a bordo de su vehículo particular. En ese momento, fue interceptada por otro automóvil. Desde este último vehículo descendieron tres sujetos encapuchados y presuntamente armados, quienes intimidaron a la víctima para obligarla a bajar de su automóvil.

Leer mas
Triunfo
El lamento de Garnero y la respuesta de los dirigentes...

El técnico del elenco de la franja lamentó las bajas que tuvo el equipo y también habló de la falta de refuerzos en el segundo semestre. En tanto, el presidente de Cruzados, Matías Claro, y el gerente deportivo, José María Buljubasich, se pronunciaron frente a los cuestionamientos.

Leer mas
Nacional
Mineduc decidió suspender las clases este miércoles 19...

De acuerdo a lo informado, la medida “se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/