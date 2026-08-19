Presidente Kast visita este miércoles la Región de Antofagasta para monitorear la emergencia

El Presidente José Antonio Kast llegará la mañana de este miércoles a la Región de Antofagasta para monitorear en terreno las medidas adoptadas por la emergencia climática. Evaluar personalmente los daños y anunciar otras acciones de ayuda y reparación.



Este martes, las intensas lluvias, provocadas por una baja segregada, causaron la activación de quebradas y aluviones en Iquique, Antofagasta y Tocopilla.



En esta última fueron especialmente graves las consecuencias de las precipitaciones y aluviones, por lo cual el Gobierno decretó zona de catástrofe.

Senapred advirtió que el evento climático no ha terminado

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió que el evento climático no ha terminado y mantuvo la Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico.



Se mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte, Región de Tarapacá, y la alerta amarilla en la Región de Arica y Parinacota.



Anoche en un balance entregado en Senapred, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo que la situación en la provincia de Tocopilla “ha alcanzado una especial gravedad”.



Por lo mismo confirmó que este miércoles a las 06:30 horas el Mandatario se dirigirá a la Región de Antofagasta para “reunirse con las autoridades locales, evaluar en terreno los daños, las afectaciones y tomar las decisiones que correspondan para iniciar el proceso de recuperación”.



A las 8:30 horas aproximadamente, está fijada una reunión de coordinación con autoridades locales Delegación Regional de Antofagasta, mientras que alrededor de las 10:30 horas se espera que llegue a Tocopilla para inspeccionar en terreno efectos del sistema frontal.

64 personas damnificadas y 30 viviendas con daños

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo se registran 64 personas damnificadas, 521 albergados, tres lesionados, 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y 63 en evaluación.