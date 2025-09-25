Home Nacional "previo al mundial sub 20: funcionario fifa sufrió robo y asaltaro..."

Previo al Mundial Sub 20: Funcionario FIFA sufrió robo y asaltaron hotel de concentración de Arabia Saudita

Un médico brasileño, coordinador de la FIFA, sufrió el robo de su mochila mientras se encontraba en el hotel By Hilton de Las Condes. En tanto, en la comuna de Talca, se reportó que un hombre armado con un cuchillo fue detenido tras ser sorprendido sustrayendo especies desde la cocina del recinto que hospeda a la selección de Arabia Saudita.

Leonardo Medina
Ad portas del inicio este sábado del Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país, se registraron dos hechos delictuales en las regiones Metropolitana y del Maule, que involucraron a delegaciones extranjeras vinculadas a la cita planetaria. 

Por un lado, según consignó Emol, el pasado martes un médico brasileño, coordinador de la FIFA, fue víctima de la sustracción de su mochila mientras se encontraba en el hotel By Hilton, en la comuna de Las Condes.

De acuerdo a lo informado por el comisario de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte, Mauricio Camousseight, “el médico se encontraba en el hall del edificio y dejó su mochila en el lado posterior de una silla mientras compartía junto a otros profesionales de la salud, instante en que un grupo indeterminado de sujetos ingresó”.

Camousseight explicó que uno de estos individuos ocupó la técnica denominada “El torero”, donde “ocupando un vestón se sentó junto a los profesionales, tomando la especie y huyendo del lugar en dirección desconocida”. 

Según indicó 24 Horas, el valor total de lo sustraído asciende a 4 millones 500 mil pesos.

Por su parte, el otro incidente ocurrió la madrugada de este jueves en Talca, Región del Maule. Específicamente, un hombre armado con un cuchillo ingresó al Eco Hotel de dicha comuna, lugar donde se encuentra alojada la selección de fútbol de Arabia Saudita, que participará en el Mundial Sub 20. 

El sujeto habría ingresado por una de las ventanas del recinto hacia el interior de la cocina. Una vez ahí, intimidó a los trabajadores del hotel tras ser sorprendido.

El hombre se llevó una cantidad no determinada de especies (en su mayoría alimentos), e intentó huir hacia el exterior del edificio, donde finalmente habría sido reducido.

Se llamó de manera inmediata a Carabineros, quienes concretaron la detención del sujeto y recuperaron la totalidad de los artículos robados. Cabe precisar que no se reportaron personas lesionadas.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: CNN Chile
https://www.lanacion.cl

10
