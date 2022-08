Primera fase de indagatoria: Contraloría señala que Segegob acreditó cumplimiento de Ley de Compras

Tras un mes de indagatorias, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un primer análisis de la investigación sobre acusaciones de supuesto intervencionismo electoral, por parte del Gobierno, de cara al plebiscito de salida.



De acuerdo a lo detallado por el organismo contralor, la Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderada por la ministra Camila Vallejo, logró acreditar el cumplimiento de la Ley de Compras.



El 26 de julio se inició la investigación luego de que un grupo de parlamentarios del Partido Republicano, acusaran ante la CGR, que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en su campaña informativa del plebiscito, estaba favoreciendo la opción del Apruebo.



En la ocasión, el Mandatario respondió a las acusaciones manifestando que “estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otro opción, pero sí tiene el deber de informar, y nos vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados”.



En un adelanto de las indagatorias, el equipo de Auditorías Especiales de la Contraloría dio a conocer que revisó las contrataciones efectuadas por la Segegob en el marco de la campaña informativa, y verificó la recepción y distribución de los ejemplares de la eventual nueva Constitución.



Con estos antecedentes en mente, el órgano determinó que el Segegob cumplió con lo establecido en la Ley 19.886, conocida como Ley de Compras Públicas y que regula las contrataciones de bienes y servicios.



Otro dato recabado por la Contraloría, fue que el proveedor de las copias de la propuesta constitucional, entregó al Ministerio más de 310 mil ejemplares, que hasta el 16 de agosto aún no habían sido pagados.



De esta manera, en una segunda fase investigativa, la Contraloría examinará los aspectos mencionados, una vez que se ejecuten los pagos.



El informe también estableció que la Sesegob no transfirió recursos para la campaña a otras reparticiones públicas.



“BUENA NOTICIA”



El informe de la CGR fue recibido con buenos ojos por parte de los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Ambos, a través de redes sociales, se refirieron al tema.



“Es una buena noticia el resultado del informe que entrega Contraloría, lo que está en línea de lo que siempre hemos dicho: desde el ministerio trabajamos bajo rigurosos procesos, orientados a los principios de transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos”, comenzó diciendo la ministra vocera de Gobierno.



Y añadió que “en medio de este ambiente en el que ciertos sectores han intentado instalar mentiras, el informe de Contraloría esclarece que estamos cumpliendo nuestro rol de informar bajo la máxima responsabilidad. Insistimos e insistiremos, la información es un derecho”.



Por su parte, el ministro Jackson, destacó que “dijimos que el Gobierno colaboraría con todo lo necesario y que era bueno despejar lo antes posible, las acusaciones infundadas”.



“La ministra Camila Vallejo ha realizado una impecable labor y el gobierno seguirá cumpliendo su rol para garantizar un voto libre e informado”, cerró,