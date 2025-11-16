Primeros resultados oficiales: Jara y Kast lideran las preferencias y Matthei queda en tercer lugar

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer, pasadas las 19 horas de este domingo, los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales que se realizaron en esta jornada con voto obligatorio.

La candidata oficialista, Jeannette Jara, logra hasta el momento 31,33%, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 23,27%. Ambos estarían pasando a segunda vuelta que se realizará el 14 de diciembre próximo.

En tercer lugar figura la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, con un 15,54%, seguida por el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 13,62%.

