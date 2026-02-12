Home Nacional "procultura: corte confirmó las libertades de larraín y los otros ..."

Procultura: Corte confirmó las libertades de Larraín y los otros tres imputados

La Fiscalía Regional de Antofagasta apeló el lunes pasado a la decisión del juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, quien dejó en libertad a Larraín y María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las libertades de Alberto Larraín y de otros tres imputados en el caso Procultura. Los cuatro se encuentran solo con arraigo nacional.

El magistrado rechazó las prisiones preventivas de los cuatro. La Fiscalía insistió ante la Corte y en subsidio, en caso de no tener éxito, solicitó arresto domiciliario total. Nada de esto prosperó tras los alegatos del miércoles.

En la apelación, la Fiscalía sostuvo que “no se comparte lo resuelto por el tribunal (de garantía), puesto que este interviniente entiende que los parámetros invocados de la gravedad de la pena asignada al delito, que el delito imputado tuviere asignada pena de crimen en la ley, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo eran suficientes para otorgar la prisión preventiva de los imputados”.

La Fscalía recordó, además, que “el delito formalizado por sí solo tiene pena de crimen de cumplimiento efectivo de privación de libertad, a lo que añade su forma de comisión, bienes jurídicos vulnerados, probidad administrativa y el patrimonio fiscal afectado, que supera los $1.680 millones, y que la comunidad se vio perjudicada en una materia tan sensible como la prevención al suicidio, que no recibieron como producto el programa en su totalidad”.

Patricia Schüller Gamboa
