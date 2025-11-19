Profesora chilena murió tras ser atropellada por conductor de 19 años en EEUU

Una profesora chilena, identificada como Natalia Duque-Wilckens, murió la semana pasada en EEUU, luego de ser atropellada por una camioneta en el estado de Carolina del Norte.

De acuerdo a lo informado por el medio WBTV, el trágico accidente ocurrió el martes 11 de noviembre en la intersección de Pogue Street y Clark Avenue, en la localidad de Raleigh.

Dicho lugar quedaba cerca del campus de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State), donde Duque-Wilckens, de 41 años, se desempeñaba como profesora.

El conductor, llamado Jack Thomas Etheridge, de 19 años, habría girado sin ceder el paso, impactando a la docente, quien perdió la vida después de ser trasladada a un hospital cercano.

Según consignó T13, las autoridades acusaron a Thomas Etheridge de homicidio involuntario con vehículo y de no ceder el paso.

Natalia Duque-Wilckens era profesora asistente en el Departamento de Ciencias Biológicas de NC State, y contaba con títulos de posgrado de la Universidad de Chile y la Universidad de California.

Tras su fallecimiento, Trevor Huffman, pareja de Natalia, publicó en redes sociales un emotivo mensaje, expresando que “estoy perdido en este momento. Pero los quiero a todos. Ella me enseñó a amar, ella me enseñó lealtad. Ella me mostró qué significa amar de forma incondicional”.

En tanto, la Universidad Estatal de Carolina del Norte manifestó en un comunicado que “lamentamos profundamente la pérdida de nuestra colega Natalia Duque-Wilckens y enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos”.