Profesora de 26 años es detenida tras mantener relación con alumno de 16 en EEUU: una colega la acusó

Una profesora de Estados Unidos, llamada Jocelyn Sanroman (26), fue detenida el pasado lunes y será juzgada por el delito de abuso de menores. Esto luego que se le denunciara por haber mantenido una relación con un alumno de 16 años.

El hecho ocurrió en el colegio Oakside Prep Academy, de la ciudad de Pontiac (Michigan).

De acuerdo a Fox News, la detención se llevó a cabo luego que un colega de la mujer la denunciara. Ella le había confesado lo ocurrido días antes.

Los antecedentes del caso sostienen que Jocelyn Sanroman y el estudiante estuvieron juntos por varios meses, en el año 2023. El vínculo habría incluido relaciones sexuales.

“Está acusada de utilizar su posición de autoridad para explotar a una víctima menor de edad. Esta acusación representa la máxima traición a la confianza que los padres y la comunidad depositan en los educadores”, expuso la fiscal Karen McDonald.

“Como exdocente, aplaudo a la profesora que denunció la situación, protegiendo así a otros estudiantes de posibles abusos”, agregó.

