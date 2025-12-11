Home Nacional "providencia anuncia multas de casi $350 mil a quienes compren en ..."

Providencia anuncia multas de casi $350 mil a quienes compren en comercio ilegal

El alcalde Jaime Bellolio advirtió que “las personas que compren en el comercio ilegal van a poder tener multas de hasta 347.710 pesos. Por tanto, le estamos diciendo a las personas que no sean cómplices, no se arriesguen a comprar en el comercio ilegal. Ya hemos cursado 92 infracciones”.

Patricia Schüller Gamboa
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, presentó la campaña “No seas cómplice”, que busca desincentivar la compra en el comercio ilegal, con medidas que incluye multas que bordean los $350.000 a quienes lo hagan.

“En Providencia comenzamos, desde el primer día de diciembre, a trabajar junto con Carabineros para sacar el comercio ilegal de nuestras calles”, indicó.

El jefe comunal advirtió que “las personas que compren en el comercio ilegal van a poder tener multas de hasta 347.710 pesos. Por tanto, le estamos diciendo a las personas que no sean cómplices, no se arriesguen a comprar en el comercio ilegal. Ya hemos cursado 92 infracciones”.

En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización, en conjunto con Carabineros y Seguridad Providencia, han realizado 3.175 inspecciones al comercio ilegal.

La autoridad precisó que se adoptarán distintas medidas para brindar mayor seguridad y resguardo a las personas y comercios de la comuna de cara a las compras de fin de año.

Entre las medidas se encuentran la fiscalización conjunta con Carabineros y operativos diarios de control de comercio ilegal; vigilancia con dron en puntos comerciales estratégicos; reforzamiento de patrullajes y servicios de copamiento por parte de Seguridad Providencia y la implementación de sello único para emprendedores autorizados.

Bellolio explicó que “el comercio que está legalmente en los espacios públicos va a tener un sello de emprendedores autorizados. Vamos a tener distintas ferias, con 920 puestos de emprendedores y emprendedoras en nuestros parques y plazas, para que las personas puedan rápidamente distinguir quiénes tienen el permiso legal y quiénes son ilegales y perjudicando al comercio establecido”.

