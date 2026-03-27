Proyectan que más de 450 mil vehículos saldrán de Santiago para Semana Santa

Este viernes, Carabineros informó que se proyecta que más de 450 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana en el fin de semana largo de Semana Santa.

Frente a esta alta cantidad de autos, la institución uniformada anunció un despliegue especial para monitorear las rutas y evitar accidentes.

Incluso, las fiscalizaciones ya comenzaron desde esta jornada en el terminal de buses Sur Alameda.

Según consignó La Tercera, el general Víctor Vielma de Carabineros, jefe de Zona de Tránsito, detalló que habrá “presencia policial activa y permanente en las diferentes rutas de salida desde la Región Metropolitana”.

El general explicó que, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, saldrán “más de 454 mil vehículos desde la RM a diferentes partes del país”.

A la vez, subrayó que se estará “controlando y fiscalizando a todos aquellos conductores que cometan conductas que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial”.

Llamado al autocuidado

Vielma precisó que en la Semana Santa de 2025 se registraron siete fallecidos por accidentes.

Asimismo, realizó un llamado “a desplazarse siempre a una velocidad razonable y prudente, a programar su viaje para no incurrir en inconductas durante su desplazamiento”.

Además, el general Vielma indicó que, hasta el 27 de marzo, “351 personas han fallecido en lo que va del periodo 2026” por siniestros viales.

“Es una cifra preocupante, por eso reitero principalmente a las conductas viales responsables y al autocuidado de conductores, de peatones y de todos los componentes que integran la convivencia vial”, remarcó.