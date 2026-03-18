Qué hacer en Santiago: cafeterías con estética retro y vintage que debes conocer

En Santiago hay varias cafeterías que apuestan por lo retro y lo vintage como parte de su identidad. Desde casas antiguas llenas de historia hasta rincones con objetos clásicos, estos lugares ofrecen toda una experiencia.

Ya sea para una once distinta, una salida con amigos o simplemente para desconectarte de la rutina, estas cafeterías destacan por su estética, ambiente y propuestas que mezclan lo tradicional con lo acogedor, convirtiéndose en panoramas ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: cafeterías vintage que te transportan a otra época

Café Cupido

Dirección: Compañía de Jesús 2131, Santiago, Región Metropolitana.

Café Cupido se encuentra en pleno Barrio Brasil y destaca por su estética vintage y una ambientación cargada de detalles que evocan los años 50 y 60.

Cuando uno llega al lugar hay que tocar el timbre para acceder a este espacio lleno de antigüedades, manteles con flores, muebles antiguos y figuras de ángeles. La música también juega un rol clave, con clásicos de artistas como Elvis Presley, Ella Fitzgerald y Connie Francis, que refuerzan esa sensación de viaje en el tiempo.

En su carta ofrece preparaciones simples pero contundentes, ideales para una once clásica, desde té en hoja con canela hasta pasteles, tortas, sándwiches y waffles con manjar, helado y chocolate. También destaca su café con chocolate derretido y crema chantilly, uno de los favoritos de quienes visitan el lugar.

Emporio y Cafetería Retro

Dirección: Maipú, Av. San José 720, San Bernardo, Región Metropolitana.

Emporio y Cafetería Retro es una opción que combina cafetería, minimarket y estética vintage en un solo lugar.

Este espacio está decorado con objetos antiguos, música y detalles decorativos que te transportan a otra época y hacen que la experiencia vaya más allá de solo tomar café. Es un lugar amplio y acogedor, ideal tanto para juntarse con amigos como para trabajar o estudiar, ya que cuenta con WiFi y varias mesas en su interior, para que tengas un panorama en qué hacer en Santiago.

En su carta encontrarás café de especialidad, además de una variedad de opciones dulces como tortas, pies, alfajores y muffins, junto a alternativas saladas como pizzas, empanadas, sándwiches y tostadas.

Además, tienen un minimarket integrado, donde puedes encontrar desde productos dulces y snacks hasta pan para la casa.

María Luisa Café

Dirección: María Luisa Santander 568, Providencia, Región Metropolitana.

Ubicado en una casa patrimonial diseñada por el arquitecto Alberto Cruz Montt. El lugar está profundamente conectado con su entorno, ya que se ha convertido en un rincón tranquilo pensado para ofrecer calma, especialmente considerando que se encuentra cerca de centros de salud y espacios para adultos mayores.

Su patio trasero, con jardín, refuerza esa sensación de pausa y desconexión en medio de la ciudad.

En su carta encontrarás opciones para todo el día, desde desayunos y brunch hasta almuerzos y hora del té. Destacan preparaciones dulces como cheesecake, torta tres leches o carrot cake, junto a alternativas saladas como tostadas, paila de huevos y sándwiches, incluyendo el “María Luisa Luco”, una reinterpretación del clásico barros luco.

Qué hacer en Santiago: espacios retro con propuestas originales y ambiente distinto

Cafetería De Antaño

Dirección: Marchant Pereira 1020, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gustan los espacios con estética clásica, Cafetería de Antaño es una parada ideal en Providencia que destaca por su ambiente elegante y lleno de detalles antiguos.

Este café tiene una propuesta que mezcla lo vintage con lo acogedor, con una ambientación que recuerda a una casa antigua, vajilla fina y decoración que refuerza esa sensación de estar en otra época.

En su carta encontrarás opciones clásicas para una once o desayuno, como café espresso y americano, además de una variedad de tés junto a una amplia selección de tortas y dulces.

Citrola café

Dirección: Pedro Aguirre Cerda 042, La Cisterna, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gustan los lugares retro, Citrola Cafetería es una mezcla de lo retro con inspiración en los clásicos autos Citroën.

Su concepto gira en torno a lo vintage y uno de sus sellos es esa inspiración en los autos clásicos, lo que se refleja en los detalles del lugar y en su identidad visual, creando un ambiente distinto a las cafeterías tradicionales.

En su carta destacan opciones dulces y saladas, como tortas, jugos naturales, sándwiches e incluso preparaciones más contundentes como churrascos. Pero sin duda, uno de los imperdibles es el “Café Citrola”, una mezcla especial de café de grano con leche condensada, esencia de ron y salsa de chocolate, ideal para quienes buscan algo diferente.