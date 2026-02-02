Qué hacer en Santiago: cafeterías inspiradas en Japón

Explorar nuevas cafeterías se ha convertido en uno de los panoramas favoritos para quienes disfrutan descubrir la capital a través del café y la pastelería. En distintos barrios de la capital, han surgido espacios que apuestan por propuestas inspiradas en Japón, donde el diseño y las recetas llaman la atención a los fanáticos de la cultura japonesa.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, este recorrido ofrece sabores delicados, técnicas tradicionales, estética minimalista y locales que mezclan tradición y modernidad, transformando una simple pausa en una experiencia con identidad propia.

Sakumu

Dirección: Merced 336, local 4, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, Sakumu es una parada obligada en la ruta de cafeterías japonesas. Su nombre significa “construir sueños” en japonés y su propuesta se centra en la pastelería japonesa tradicional, aprendida en familia y perfeccionada tras dos años de trabajo en Kameya Yoshinaga, una reconocida pastelería de Kioto.

En Sakumu puedes encontrar dulces japoneses como wagashi, dorayaki, nerikiri, mushimanju, preparaciones a base de té matcha, además de dulces de textura ligera y poco azúcar, replicando el sabor asiatico.

Horarios:

Lunes a Domingo: 11:00 a 19:30 hrs.

Magikoffee

Dirección: Ismael Valdés Vergara 590, Santiago, Región Metropolitana.

Magikoffee se encuentra a pasos del Museo de Bellas Artes, este café temático mezcla la cultura japonesa y el anime, pensada tanto para fanáticos como para quienes solo quieren disfrutar una buena taza de café.

Su carta incluye espressos, lattes y bebidas frías, además de pasteles temáticos, ensaladas, sándwiches y dulces japoneses tradicionales como mochis y hanami, y uno de sus productos más destacados son los onigiris.

El local se complementa con murales pintados a mano inspirados en anime, creando un ambiente acogedor y lleno de detalles.

Horario:

Lunes a Domingo: 11:00 a 20:15 hrs.

The Coffee

1)Dirección: Av. La Dehesa 222, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

2)Dirección: Av. Andrés Bello 2425, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Av Manquehue 321, Las Condes, Región Metropolitana.

The Coffee es una cafetería que destaca por su estética minimalista y su enfoque en el café de especialidad. Inspirada en la cultura japonesa, el local combina diseño limpio y una experiencia pensada para disfrutar el café en tranquilidad. Su carta se centra en preparaciones como espresso, americano, latte y flat white, además de opciones frías.

La propuesta se completa con pastelería simple, rolls dulces, brownies, galletas y queques además de acompañamientos salados, ideales para el café. También, se presenta en distintas ubicaciones en Santiago que puedes revisar por su página web.

Maruy

Dirección: Av. Providencia 2169, Local 79, Providencia, Región Metropolitana.

Maruy es una cafetería de inspiración japonesa que se ha convertido en un panorama imperdible en Providencia para quienes buscan qué hacer en Santiago. A pasos del Metro, este espacio combina café y pastelería japonesa a precios accesibles, con una carta que va desde preparaciones dulces hasta opciones saladas ideales para comer o tomar algo al paso.

Abierta desde junio de 2025, ofrece pasteles, mochis, onigiris y taiyakis, a eso se suma un ambiente tranquilo, con rincones especialmente pensados para sacar fotos y disfrutar de una experiencia que transporta directo a Japón sin salir de la ciudad.

Horario:

Martes a Viernes: 11:00 a 19:00 hrs.

Sábado: 11:00 a 18:00 hrs.

Patonejo

Dirección: Villaseca 439, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Dirección: Hamburgo 1818, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Para esta temporada, el local Patonejo apuesta por postres de verano inspirados en frutas frescas, como la Danesa Melvin (masa danesa con crema pastelera, gelatina de vino, chantilly y mousse de melón), el cruffin de durazno y guinda relleno con mousse de durazno y cerezas en almíbar, y una tarta de castañas a la crema con frangipane, puré de castañas, chantilly y ganache de chocolate.

Además, tienen bebestibles fríos para el calor, entre ellos un mocktail de papaya, un cold brew soda de durazno y un refrescante matcha melón, todos disponibles en sus locales y pensados para disfrutar el verano.

Horario – Villaseca:

Martes a Viernes: 08:30 a 20:00 hrs.

Sábado: 10:00 a 19:00 hrs.

Horario – Hamburgo: