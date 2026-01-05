Qué hacer en Santiago: centros culturales dedicados al cine

Santiago cuenta con una variedad de espacios culturales dedicados al cine, la memoria, el arte y la reflexión.

Las cinetecas, salas independientes y centros culturales ofrecen funciones y festivales gratuitos que permiten recorrer la historia del cine chileno e internacional sin salir de la capital.

Estos espacios no sólo amplían la oferta cultural, sino que también se han posicionado como lugares turísticos de Chile vinculados a la identidad y el patrimonio audiovisual, ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago a través del cine.

Cineteca Nacional de Chile

Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago, Región Metropolitana.

La Cineteca Nacional de Chile es uno de los espacios más importantes para quienes buscan qué hacer en Santiago y conectar con la historia del país a través del cine.

Su misión es preservar, conservar y difundir el patrimonio cinematográfico y audiovisual chileno, resguardando películas.

Además de lo anterior, también los registros fílmicos y documentos que permiten comprender la evolución cultural y social de Chile.

Ubicada bajo el Centro Cultural La Moneda, cuenta con una sala de cine y un microcine, además de modernas bóvedas climatizadas y talleres especializados en restauración fílmica y digital.

Durante enero, la Cineteca exhibe “El viaje de Chihiro” (2001), película de Studio Ghibli ganadora del Óscar y del Oso de Oro en Berlín.

Miércoles 7 de enero | 19:00 hrs

Viernes 23 de enero | 20:00 hrs

Sala de cine, nivel -2

Entrada gratuita

Corporación Cultural de Ñuñoa

Dirección: Av. Irarrázaval 4055, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Ubicada en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, este lugar combina patrimonio, historia y cine, siendo parte fundamental de la identidad cultural de la comuna.

El acceso al cine es a través de una programación gratuita y diversa.

Las funciones para público general se realizan todos los viernes y sábados a las 19:30 horas, mientras que los sábados a las 16:30 horas hay exhibiciones infantiles.

El ingreso es liberado, por orden de llegada, hasta completar las 78 butacas de la sala, convirtiéndola en un panorama ideal para disfrutar cine en un entorno cercano y cultural.

Casa Central Universidad Catolica – Cine UC

Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Región Metropolitana.

Cine UC es una de las alternativas imperdibles para quienes buscan qué hacer en Santiago y más si eres amante del cine. Ubicado en la Casa Central de la Universidad Católica, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para cinéfilos.

En enero se realiza la 49ª edición del Festival de Cine UC, que presenta una variedad de películas que abordan las relaciones humanas desde distintos contextos culturales.

El festival se desarrolla entre el 9 y el 24 de enero, con funciones de lunes a sábado en distintos horarios.

Además cuenta con un foco especial en el cineasta estadounidense Jim Jarmusch.

Las funciones se realizan en la Sala de Cine UC, con entrada liberada por orden de llegada, lo que lo convierte en un panorama cultural ideal.

Centro Arte Alameda – Sala CEINA

Dirección: Arturo Prat 33, Santiago, Región Metropolitana.

Su programación constante lo ha convertido en un punto clave dentro del circuito cultural.

Además es parte de los lugares turísticos de Chile vinculados al arte y la vida urbana.

Actualmente se desarrolla una nueva edición del Festival de Cine Francés, con una selección de películas de directores como Richard Linklater, Mathieu Kassovitz, entre otros referentes.

El festival se extiende desde el 12 de diciembre hasta el 30 de enero.

En él habrán funciones gratuitas, ofreciendo una excelente oportunidad para acercarse al cine internacional y vivir una experiencia cultural imperdible en el centro de Santiago.

Cineteca Universidad de Chile

Dirección: Avenida Grecia 3401, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Es un espacio cultural dedicado a la preservación, difusión y exhibición del cine como arte y patrimonio. Se destaca por su programación variada que mezcla obras clásicas, repertorio internacional y ciclos temáticos que invitan al público a descubrir otra forma de ver cine.

La Cineteca de la Universidad de Chile durante el 2025, tuvo un rol clave en la restauración digital en 4K de “El húsar de la muerte”, a cien años de su estreno original.

La obra, dirigida y protagonizada por Pedro Sienna, volvió a las pantallas a través de funciones especiales y exhibiciones públicas.

Esto permitió que nuevas generaciones se reencontraran con uno de los hitos fundacionales del cine chileno.