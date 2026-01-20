¿Qué hacer en Santiago?: conoce las mejores termas naturales cerca de la capital

De aguas cristalinas y temperaturas agradables, en distintos puntos de la Región Metropolitana existen termas naturales que invitan al descanso y al bienestar corporal.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago. Desde La Nación te recomendamos una selección de termas naturales cercanas y a pocas horas de la gran ciudad, pensadas para escapadas breves o fines de semana sin largos desplazamientos.

Termas del Plomo

En plena alta cordillera del Cajón del Maipo, las Termas del Plomo se ubican en un entorno aislado y de alto valor natural, rodeadas de montañas, quebradas y cursos de agua que definen el paisaje andino.

El trayecto desde Santiago es de 123 kilómetros y un tiempo estimado de 3 horas y 15 minutos en automóvil, quedando a pocos kilómetros de la frontera de Argentina, el recorrido conduce hasta este sector del Valle del Yeso a una de sus zonas más altas.

Parte del atractivo del lugar está en sus pozones de agua clara y tonos verdosos, alimentados por vertientes que brotan entre formaciones rocosas. Sus aguas mantienen una temperatura templada y, aunque no alcanzan niveles elevados de calor, ofrecen una experiencia agradable para el descanso y la contemplación del entorno. El valor de entrada es de $10.000 por persona.

TERMAS DEL PLOMO / REGIÓN METROPOLITANA Ubicado en el cajon dem maipo A 2 horas y 30min aproximadamente de santiago. Valor de entrada: 10.000 P/P Son termas semi termales, no son tan calientes, pero muy agradable poder disfrutar de esto en medio de la montaña. Recuerda cuidar del lugar y llevar siempre tu basura

Termas Valle de Colina

Igualmente ubicadas dentro del Cajón del Maipo, y para quienes se preguntan qué hacer en Santiago cuando buscan panoramas ligados a la naturaleza, las Termas Valle de Colina ofrecen una serie de pozones al aire libre con distintas intensidades térmicas, permitiendo escoger entre aguas más suaves o más calientes según la preferencia de cada visitante.

Estas 9 piscinas naturales, con temperaturas que van desde los 25°C a 55°C, se distribuyen en terrazas de roca que acompañan el relieve propio de la cordillera.

El recinto se emplaza en un sector cuenca del río Colina y cuenta con servicios básicos para la visita. Con un viaje aproximado de dos horas desde la capital en auto es perfecto para una escapada durante el día.

Termas Baños Morales

Ubicadas en la Villa Baños Morales, un pueblo en la comuna de San José de Maipo, las Termas Baños Morales se insertan en un paisaje de alta montaña con cerros de tonos ocres, la unión de ríos y las vistas a la Cordillera de los Andes.

El recinto cuenta con dos piscinas de aguas termales con temperaturas superiores a los 25 °C y distintas profundidades, aptas para el descanso y la permanencia prolongada.

La entrada tiene un valor aproximado de $5.000 y el recinto funciona de martes a domingo, con horarios que varían según la época del año.

Durante la temporada alta, entre septiembre y abril, abre de 9:30 a 19:00 horas, mientras que en temporada baja, de mayo a agosto, el horario se extiende desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Termas de Cauquenes

Ubicadas en un entorno natural definido por colinas verdes y el curso del río Cachapoal, en la Región de O’Higgins, las Termas de Cauquenes cuentan con una larga historia patrimonial.

A unos 100 kilómetros al sur de Santiago, existen antecedentes de su uso desde la época colonial, cuando ya eran valoradas por las propiedades de sus aguas.

El recinto dispone de piscinas termales al aire libre y una gruta techada de estilo rústico, además de espacios pensados tanto para visitas por el día como para estadías más prolongadas.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una escapada diferente, Cauquenes suma servicios de alojamiento y restaurante, junto con acceso a sus instalaciones termales durante todo el año.

El complejo abre de jueves a domingo y el valor de ingreso a las termas comienza desde los $15.000 por persona, con tiempos de permanencia definidos para el uso de las piscinas.