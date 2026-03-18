Qué hacer en Santiago: conoce los lugares con los mejores churros de la Región Metropolitana

Si eres fanático de los dulces y buscas nuevos lugares para disfrutar en la capital, los churros se han convertido en una de las opciones más populares, desde versiones clásicas hasta churros rellenos o preparaciones más innovadoras.
Ya sea para compartir, darse un gusto o probar algo nuevo, si no sabes qué hacer en Santiago, esta ruta de churros por la Región Metropolitana puede ser una alternativa perfecta para disfrutar algo dulce en distintos estilos.
Qué hacer en Santiago: churros clásicos y rellenos para un antojo dulce
Cacao Much
Dirección: Enrique Foster Sur 59, Las Condes, Región Metropolitana.
Dirección: Providencia 2400, Providencia, Región Metropolitana.
Este lugar destaca por su propuesta variada, donde puedes elegir entre formatos clásicos o combinaciones con salsas y toppings para tus churros.
Entre sus opciones, puedes encontrar cajas de 6 o 12 churros acompañados de dips a elección, además de versiones más grandes como los “Very Big Churros”, ideales para compartir.
Tienen mucha variedad de salsas disponibles, entre manjar, frutilla, chocolate dulce, chocolate blanco o chocolate semiamargo, además de opciones como chocolate amargo.
Soy Churro
Dirección: Nueva de Lyon 45, Providencia, Región Metropolitana.
Aquí puedes encontrar tanto churros clásicos como versiones rellenas con distintas preparaciones, como manjar, chocolate o crema. Además, destacan por sus combinaciones con chocolate belga y opciones más indulgentes que incluyen helado, lo que los convierte en una alternativa distinta dentro de la oferta de churros en Santiago.
Otro punto a favor es que los churros se preparan al momento, lo que asegura una textura fresca y crocante. Para quienes están armando panoramas y no saben qué hacer en Santiago, este lugar es perfecto para una pausa dulce.
Qué hacer en Santiago: churros innovadores y formatos distintos para probar algo diferente
Kechurrazo
Dirección: Av. Apoquindo 4556, Las Condes, Región Metropolitana.
Si estás buscando qué hacer en Santiago, Kechurrazo destaca por su variedad de sabores y opciones de churros que van más allá de lo tradicional.
En su carta puedes encontrar churros españoles clásicos hasta versiones rellenas con crema pastelera, manjar, mermelada de frambuesa o chocolate avellana. También ofrecen alternativas más innovadoras como los churros rellenos de pistacho.
Otra de sus opciones son los churros bañados en chocolate, con una combinación crujiente por fuera y suaves por dentro, perfecto para los amantes de lo dulce y quienes buscan probar sabores nuevos.
Churro Manía
1)Dirección: San Antonio 30, Santiago, Región Metropolitana.
2)Dirección: Av. Concha y Toro 1120, Puente Alto, Región Metropolitana.
3)Dirección: Huérfanos 694, Santiago, Región Metropolitana.
En su carta destacan los churros “Crispy”, disponibles en distintos tamaños como media ración, ración, mega y ultra, ideales para compartir o disfrutar de forma individual. También tienen los churros “Twist”, igual de crujientes pero con dos salsas diferentes por encima de los churros.
Otra opción llamativa son los “Bigmania”, un churro de mayor tamaño, y los “Churrobite”, versiones rellenas en formato más pequeño. Pero sin duda uno de sus productos más curiosos es el “churro dog”, una preparación salada que utiliza una base de churro con vienesa, papas al hilo y salsas.
Perfecto para quienes quieren salir de lo tradicional, este lugar se convierte en una alternativa entretenida dentro de la ciudad. Así, si no sabes qué hacer en Santiago, probar estas versiones de churros puede ser un gran panorama. Además de las direcciones ya nombradas, se encuentran más disponibles por toda la Región Metropolitana.