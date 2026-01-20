Qué hacer en Santiago: descubre ciclovías para recorrer la ciudad

Moverse en bicicleta ya no es solo una alternativa de transporte, además, es una forma distinta de qué hacer en Santiago, descubriendo la ciudad de una forma mucho más cercana.

En los últimos años, la capital ha sumado nuevas ciclovías, que hoy permiten recorrer comunas completas, conectar con el transporte público y atravesar algunos de los lugares turísticos de Chile.

Desde recorridos que cruzan la ciudad, hasta rutas que acompañan el cauce del río Mapocho o avanzan por avenidas emblemáticas, estas ciclovías se han convertido en espacios clave para la movilidad activa en la Región Metropolitana.

Ciclovía de Av. Los Pajaritos

Si estás buscando qué hacer en Santiago sobre dos ruedas, la ciclovía de Av. Los Pajaritos se ha transformado en uno de los recorridos más importantes para moverse de manera segura por la ciudad.

Este nuevo tramo conecta Av. Los Pajaritos desde Av. Maipú hasta Jorge Delano, enlazándose de forma directa con la ciclovía de la Alameda, lo que permite desplazamientos continuos desde el poniente hacia el centro de Santiago.

Pensada para promover una ciudad más conectada y segura, esta ciclovía incorpora infraestructura que mejora la experiencia de quienes se movilizan en bicicleta, con nuevos semáforos, iluminación LED y canalizadores que organizan el flujo de ciclistas y peatones.

Ciclovía Vicuña Mackenna

La ciclovía de Av. Vicuña Mackenna cumple un rol fundamental en la conectividad del sector suroriente de la capital. Este tramo cuenta con aproximadamente 7 kilómetros de extensión y atraviesa las comunas de Macul, La Florida y Puente Alto, funcionando como un eje estructurante para desplazamientos cotidianos.

La ruta comienza a pocos metros de Av. Quilín, a la altura del metro Carlos Valdovinos (Línea 5), y avanza en paralelo a la línea del Metro de Santiago por gran parte de su recorrido. Continúa por Vicuña Mackenna atravesando La Florida y finaliza en metro Elisa Correa (Línea 4), en Puente Alto, lo que permite una conexión directa entre bicicleta y transporte público.

A lo largo del recorrido se observan principalmente zonas residenciales, con pocas áreas verdes, pero destaca su cercanía y conexión con instituciones como la Pontificia Universidad Católica, DUOC UC, Santo Tomás, entre otras.

Ciclovía Mapocho 42k

La Ciclovía Mapocho 42K originada en 2009 a partir de una investigación de la Pontificia Universidad Católica, propone transformar el río Mapocho en una columna vertebral de infraestructura verde, capaz de unir geográfica y socialmente la ciudad.

El proyecto contempla un cicloparque de 42 kilómetros que atraviesa once comunas del Gran Santiago (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Recoleta, Independencia y Renca), convirtiéndose en un extenso recorrido de uso público ideal para peatones y ciclistas.

A lo largo del trayecto, el parque conecta barrios, parques urbanos y sectores que hoy forman parte de los lugares turísticos de Chile. Mapocho 42K se alinea con el concepto internacional de vías verdes, infraestructuras destinadas exclusivamente al tránsito no motorizado, además de fomentar la movilidad activa.

Ciclovía Alameda

La Ciclovía Alameda permite pedalear por la avenida más icónica de la capital, convirtiéndose en una alternativa concreta para quienes buscan qué hacer en Santiago mientras dan un paseo en bicicleta.

Se extiende por el bandejón central de la Alameda, conectando Plaza Italia con Estación Central en un recorrido continuo que puede completarse en cerca de 15 minutos. Con un avance cercano al 95%, la ciclovía ya se encuentra habilitada en gran parte de su trayecto, aunque aún quedan obras menores en algunos tramos, por lo que se recomienda circular con precaución.

Con más de 9 kilómetros de extensión, es actualmente la ciclovía más larga de Santiago, atravesando seis comunas y pasando por lugares turísticos de Chile, como el Palacio de La Moneda, la USACH y Plaza Italia.

A futuro, el proyecto contempla un tercer tramo que se extenderá por la comuna de Estación Central, reforzando aún más su rol estructurante dentro de la red ciclista de Santiago.