Qué hacer en Santiago: descubre dónde comer dulces tradicionales chilenos

La repostería chilena tiene una larga tradición de preparaciones que siguen presentes en muchos locales de pastelerías y dulcerías del país. Alfajores, chilenitos, merengues, hojarascas o mazapanes son algunos de los dulces que han acompañado y que hoy continúan siendo parte en la mesa de cada persona.

Si te gustan estos sabores, te presentamos distintos locales de la Región Metropolitana que ofrecen versiones artesanales de estos postres. Por eso, si estás buscando qué hacer en Santiago, recorrer algunos de estos lugares puede ser una buena excusa para disfrutar dulces tradicionales chilenos.

Qué hacer en Santiago: chocolaterías y dulcerías con clásicos de la repostería chilena

Dulcería Montolín

1)Dirección: Av. Luis Pasteur 6199, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: Av. Ossa 1139, La Reina, Región Metropolitana.

3)Dirección: Carlos Peña Otaegui 11900, local 09, Las Condes, Región Metropolitana.

Si quieres probar dulces clásicos de la repostería chilena, una de las opciones es Dulcería Montolín, una tradicional pastelería que mantiene recetas artesanales transmitidas por generaciones. Fundada en 1956, esta dulcería nació con la idea de conservar la tradición familiar de la repostería chilena.

En su tienda se pueden encontrar varias preparaciones típicas, como alfajores, chilenitos, empolvados y dulces de hojarasca, merengues rellenos, palmeritas, dulces de panqueque de naranja y figuritas de manjar duro. También destacan productos tradicionales como barquillos, cuchuflís y mini cuchuflís, además de opciones como mazapán y trufas.

La dulcería cuenta con distintas sucursales en Santiago, además de las nombradas, lo que facilita encontrar sus preparaciones en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Chocolatería Sausalito

Dirección: 2590 Providencia, Región Metropolitana.

Chocolatería Sausalito es una histórica chocolatería nacida en Viña del Mar que desde 1974 se ha dedicado a la elaboración de chocolates artesanales.

Entre sus preparaciones destacan distintos dulces clásicos de la confitería chilena, como alfajores, calugas, turrones, mazapanes y frutas de mazapán, además de una amplia variedad de bombones y figuras de chocolate. También cuentan con malvas bañadas y confites.

El catálogo incluye además figuras de manjar, productos bañados en chocolate y distintas opciones de repostería, lo que convierte a esta chocolatería en un panorama ideal para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: pastelerías que mantienen vivas las recetas tradicionales

Hojas de Cami

Dirección: Hamburgo 671, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Dirección: MUT, Av. Apoquindo 2770, Las Condes, Región Metropolitana.

Todas sus tortas se preparan con finas capas de hojarasca rellenas con manjar y elaborado con leche condensada, para así lograr una textura crujiente y dulce muy característica de este postre tradicional.

Entre las variedades que ofrecen se encuentran opciones como torta de manjar, manjar frambuesa, manjar chocolate, manjar nuez y manjar pastelera, además de combinaciones como manjar chocolate frambuesa, manjar pastelera nuez y manjar lúcuma nuez.

Hojas de Cami se centra en productos caseros y pensados para compartir, convirtiéndose en una buena alternativa para quienes buscan dulces tradicionales.

La Ermita

Dirección: Av. Luis Pasteur 6340, Vitacura, Región Metropolitana.

Dirección: Av. La Dehesa 1773, local 2, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Una parada imperdible es Pastelería La Ermita, una pastelería que rescata recetas clásicas de la repostería nacional y las elabora con ingredientes de alta calidad y sin preservantes.

En este local es posible encontrar una amplia variedad de dulces típicos, entre sus opciones destacan mini alfajores, chilenitos, merengues, alfajores de maicena y mini hojarascas con manjar, además de pasteles de panqueque de nuez y manjar en formato mini, ideales como postre o para acompañar el café.

También incluyen otros clásicos dulces como cocadas, conos rellenos, trufas y pan de Pascua, junto a otras preparaciones de repostería artesanal que combinan tradición y sabores caseros. La propuesta del lugar busca precisamente mantener vivas las recetas tradicionales de la repostería chilena por tu recorrido en qué hacer en Santiago.