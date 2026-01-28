Qué hacer en Santiago: descubre los mejores chocolates artesanales

Febrero ya se empieza a asomar en el calendario y con él, el ambiente previo al 14 de febrero invita a pensar en pequeños gustos, regalos y panoramas que se disfrutan sin apuro. El chocolate vuelve a tomar protagonismo, no solo como detalle romántico, sino también como una experiencia en sí misma, ideal para compartir o regalar.

En ese contexto, qué hacer en Santiago también puede pasar por recorrer chocolaterías artesanales que forman parte de los lugares turísticos de Chile, espacios donde el sabor, la tradición y la creatividad se mezclan en cada bocado.

Desde locales históricos hasta propuestas sustentables, esta guía reúne algunas de las mejores chocolaterías artesanales de la capital.

Bombones Dos Castillos

Dirección: Compañía de Jesús 1068, local 388, Santiago, Región Metropolitana.

Una de las chocolaterías artesanales clásicas de Santiago que tienes que visitar es Bombones Dos Castillos. Con una tradición que se remonta a 1939, esta tienda en el corazón del centro histórico destaca por sus recetas traídas directamente desde Suiza, elaboradas con ingredientes de alta calidad como mazapán de almendras, trufas y crocant.

Además de sus bombones surtidos, puedes encontrar pastas de chocolate y opciones libres de azúcar, así como alternativas pensadas para regalos o detalles especiales. La chocolatería mantiene su esencia gracias a la excelencia y al sabor que caracteriza a cada producto artesanal.

Liberté Chocolat

Dirección: Pedro de Oña 68, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Trabajan con chocolate belga premium y destacan por su propuesta creativa, que incluye desde bombones pintados a mano hasta productos que se han vuelto virales en redes, como la famosa tableta chocolate de Dubái. Esta se puede encontrar en distintos formatos y tamaños, con variedades de chocolate de leche, semiamargo y más, convirtiéndose en uno de sus imperdibles.

Su oferta también es inclusiva, ya que cuentan con chocolates veganos, opciones sin azúcar, y una amplia gama pensada tanto para regalar como para disfrutar. Además, ofrecen cursos de chocolatería y catas de chocolate.

Pronto se viene San Valentín, por lo que lanzaron unos chocolates especiales para celebrar el amor y la amistad. Para conocer más detalles sobre estos productos, puedes revisar más información en sus redes sociales.

Bogo Chocolate

Dirección: Fidel Oteiza 1937, local 1, Providencia, Región Metropolitana.

Su nombre significa “el primer brote de una semilla”, ya que la propuesta de Bogo Chocolate se basa en trabajar el cacao desde el origen hasta la barra final, bajo el concepto bean to bar, cuidando cada etapa del proceso con respeto por la materia prima.

Además de sus barras de chocolate, en Bogo también experimentan con el cacao como superalimento, explorando formatos que van desde brownies y bombones hasta infusiones y preparaciones más innovadoras.

Hunab Ku Chocolates

Dirección: Franklin 741, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicada dentro de Factoría Franklin, Hunab Ku trabaja con productos que destacan por recetas y sabores profundos, con opciones que van desde una pasta de avellanas natural y distintas variedades de trufas, hasta una llamativa barra de chocolate rubí y una mezcla de chocolate caliente de sabor intenso.

La chocolatería trabaja con chocolate belga y también con elaboraciones propias hechas a partir del fruto del cacao, que es importado desde Ecuador y Perú. Todo el proceso se realiza con productos naturales y de primera calidad. Con un catálogo que supera los 70 productos, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Dinkenesh Chocolatería

Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6850, La Reina, Región Metropolitana

Dentro de las alternativas de qué hacer en Santiago para quienes buscan chocolates artesanales, Dinkenesh Chocolatería destaca por su enfoque consciente y sustentable. Fundada en 2003, es una chocolatería impulsada exclusivamente por mujeres y con una trayectoria marcada por el respeto al entorno.

Ofrece chocolates artesanales con opciones sin azúcar, orgánicas y veganas, además de un fuerte compromiso con la sustentabilidad, reciclaje total de residuos y un plan energético de bajo consumo.

A esto se suma su alianza con Lopa y Núcleo Nativo, una campaña que permite aportar a la reforestación mediante la donación de árboles nativos en distintas regiones del país.