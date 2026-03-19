Qué hacer en Santiago: descubre los panoramas y actividades por el Día de la Astronomía

Charlas, observaciones del cielo y actividades interactivas son parte de la programación que llega a Santiago para celebrar el Día de la Astronomía, una instancia que busca acercar el universo a las personas de forma entretenida y accesible.

Cada 21 de marzo, durante estos días, distintos espacios de la capital ofrecerán panoramas para todas las edades, desde encuentros con astrónomos hasta experiencias familiares con telescopios y talleres. La mayoría de estas actividades son gratuitas, lo que las convierte en una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: charlas y encuentros astronómicos para aprender sobre el universo

Charla: El Universo Oscuro

Dirección: CEINA, Arturo Prat 33, 8330109 Santiago, Región Metropolitana.

En el marco del Día de la Astronomía, esta charla magistral se presenta como una de las actividades más interesantes para quienes buscan qué hacer en Santiago.

La charla es una instancia de divulgación científica que invita a explorar algunos de los fenómenos más enigmáticos del cosmos, como los agujeros negros, las estrellas y la materia oscura.

La charla será dictada por el astrónomo Andrés Escala Astorquiza, académico de la Universidad de Chile, quien además abordará el fenómeno de las ondas gravitacionales. Se trata de una actividad familiar y gratuita, ideal para acercarse al conocimiento astronómico.

Fecha: Viernes 20 de marzo

Hora: 11:00 hrs.

Entrada: Gratuita (canje en Passline y sitio web)

Astronomía para todos

Dirección: Cerro Primo de Rivera, Maipú, Región Metropolitana.

“Astronomía para todos” es un evento que combina aprendizaje y entretenimiento, con actividades pensadas para todo público. Durante la jornada habrá una feria científica, espacios de observación y la posibilidad de compartir con expertos en el área.

Además, el panorama incluye cosplayers, firma de libros y distintas instancias que buscan acercar la ciencia, convirtiéndolo en una experiencia completa para toda la familia.

Fecha: Viernes 27 de marzo

Horario: 18:00 a 22:00 hrs.

Día de la Astronomía en La Reina

Dirección: Nuevo Parque La Reina, Poeta Ángel Cruchaga 1751, Región Metropolitana.

El evento comenzará a las 18:30 hrs con una firma de libros del reconocido astrónomo José Maza, donde el público podrá acercarse, conversar con él y llevar sus ejemplares para ser firmados.

Luego, a las 20:00 hrs, se realizará la charla “La Vía Láctea: nuestro hogar cósmico”, a cargo de Ricardo Muñoz, académico de la Universidad de Chile, quien abordará distintos aspectos de nuestra galaxia.

La jornada finalizará a las 21:00 hrs con una observación astronómica con telescopios, instancia en la que los asistentes podrán mirar la Luna, Júpiter y sus lunas.

Fecha: 26 de marzo

Hora: Desde las 18:30 hrs.

Entrada: Liberada, por orden de llegada

Qué hacer en Santiago: actividades familiares y experiencias interactivas del Día de la Astronomía

Charla de Astronomía: Agujeros negros para principiantes

Dirección: Avenida Bellavista 0594, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, esta charla es una excelente oportunidad para acercarse a uno de los fenómenos más fascinantes del universo de forma simple y entretenida.

“Agujeros negros para principiantes” es una actividad pensada para todo público que invita a descubrir qué son estos objetos cósmicos, cómo se forman y cuál es su rol en el universo. Además, se abordará cómo pueden ser detectados desde Chile a través de telescopios, conectando la teoría con la observación astronómica.

La charla será dictada por Paula Cáceres, quien explicará estos conceptos para quienes quieren iniciarse en el mundo de la astronomía.

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 12:00 hrs.

Entrada: Gratuita (con inscripción previa)

Fiesta de la Astronomía

Dirección: Museo Interactivo Mirador, Av. Punta Arenas 6711, La Granja, Región Metropolitana.

La Fiesta de la Astronomía 2026 se realizará en el MIM con una programación especial que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a acercarse al universo de manera entretenida. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer espacios del museo, participar en talleres y disfrutar de distintas experiencias.

Entre las actividades destacan observaciones con telescopios, stands astronómicos, talleres creativos y propuestas que mezclan ciencia y arte, como pintura con luces UV, relatos sobre constelaciones y experiencias que exploran el universo a través de la danza.

Además, el evento contará con presentaciones artísticas y música en vivo, generando un ambiente ideal para disfrutar en familia, aprender sobre el espacio y tener un buen panorama sobre qué hacer en Santiago.