Qué hacer en Santiago: descubre los talleres y cursos creativos en Espacio Fraile

En Espacio Fraile, ubicado en José Domingo Cañas 1767, Ñuñoa, se ha consolidado un punto de encuentro para quienes buscan talleres y cursos que combinan arte, bienestar y comunidad. El espacio está a pasos del Metro Ñuñoa, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, estos talleres creativos pueden ser una excelente alternativa. Desde cerámica y crochet hasta intervenciones textiles y espacios de desarrollo personal, la propuesta invita a reconectar contigo a través del proceso creativo.

Qué hacer en Santiago: talleres de arte y creación para trabajar con tus manos

Curso de Decoupage y Pintura

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres regalarte un espacio de calma y expresión artística, el Curso de Decoupage y Pintura en Espacio Fraile es una invitación a crear con tus propias manos. Este taller propone explorar el arte como una experiencia de bienestar, trabajando técnicas de decoupage y pintura acrílica aplicadas a distintos materiales.

No se requiere experiencia previa, solo ganas de aprender y disfrutar el proceso. Durante las clases aprenderás fundamentos del decoupage y la pintura acrílica, técnicas sobre madera, loza, vidrio y textil, uso del círculo cromático, además de efectos visuales y texturas especiales para crear objetos decorativos.

Cuenta con acompañamiento personalizado y un enfoque progresivo. Incluye los materiales para el primer proyecto y acceso a un grupo de WhatsApp para resolver dudas.

Próximas fechas:

Marzo: martes 3, 10, 17, 24 y 31

Curso de Modelado en Cerámica Gres

Si estás explorando qué hacer en Santiago y quieres vivir una experiencia artística más sensorial, el curso de Modelado en Cerámica Gres es una invitación a crear con tus manos y reconectar con el proceso creativo. Este taller presencial propone aprender a dar forma a la arcilla, trabajando paso a paso en un ambiente cercano y de grupos reducidos.

Junto a la ceramista Diana Claussen, especializada en figuras de animales y cuerpos, conocerás técnicas manuales como el lulo, la placa y el pellizco. El curso recorre todo el proceso, desde la idea inicial hasta el acabado final, incluyendo la aplicación de esmaltes y los procesos de quema. No se requiere experiencia previa, por lo que es ideal tanto para principiantes como para quienes quieran profundizar su práctica en modelado.

Incluye 4 kilos de pasta de alta temperatura, acceso a horno para la quema de tus piezas y acompañamiento personalizado.

Fechas de marzo:

Martes 3, 10, 17, 24 y 31

Miércoles 4, 11, 18 y 25

Curso de Crochet Amigurumi

En este taller aprenderás desde los puntos básicos hasta técnicas más avanzadas como el amigurumi, donde podrás crear personajes tejidos y desarrollar lo que más te guste. También trabajarás lectura de patrones, elección de hilos y ganchillos, técnicas y crochet, además de combinaciones de color para lograr armonía visual.

El curso se desarrolla en un ambiente cercano e incluye los materiales para la primera sesión, herramientas disponibles durante el curso, acceso a grupo de WhatsApp para resolver dudas y un coffee break para compartir. Una experiencia ideal si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres regalarte un espacio de calma, concentración y creatividad.

Fechas de marzo: 2, 9, 16 y 23

Qué hacer en Santiago: experiencias creativas y de expresión personal

Habitarme: Permiso para ser mujer sin etiquetas

Los talleres presenciales se han convertido en una forma distinta de reconectar contigo y salir de la rutina, por lo que en Espacio Fraile se desarrollan experiencias de bienestar, y uno de los encuentros más íntimos es Habitarme: Permiso para ser mujer sin etiquetas.

Este taller presencial en Santiago está diseñado como un espacio seguro para soltar y dejar atrás la necesidad de mostrarse siempre fuerte. Desde la psicología, la guía del proceso invita a reconciliarte con tu vulnerabilidad. A esto se suma una sesión fotográfica profesional, la cual capturará tu esencia real, esa que aparece cuando dejas de posar para otros y comienzas a mirarte con honestidad.

Durante la experiencia vivirás tres horas de desconexión y reconexión profunda, además, incluye un kit de autocuidado y snacks pensados para acompañar el proceso.

Detalles del taller:

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 10:00 am

Lugar: Espacio Fraile, Ñuñoa, Santiago

Cupos limitados

Workshop “Interviene tu chaqueta”

En Espacio Fraile se realizará el workshop “Interviene tu chaqueta”, una experiencia para rediseñar tu prenda favorita y convertirla en una pieza única.

En esta sesión aprenderás, paso a paso distintas técnicas textiles para intervenir una chaqueta. La idea es que puedas probar, combinar y crear sin miedo, explorando tu propio estilo. Solo necesitas llevar tu chaqueta y tus ganas de experimentar.

Durante el workshop trabajarás cómo armar una composición equilibrada, el uso correcto de materiales y terminaciones para que el diseño quede firme y duradero, además de técnicas como foil y metalizados, relieves, stencil, pintura de fondos, cristales, tachas y mucho más. El objetivo es que no solo transformes tu chaqueta, sino que también aprendas recursos que luego puedas aplicar en otras prendas y accesorios.

La experiencia incluye todos los materiales necesarios, herramientas compartidas y un coffee break para disfrutar un momento de pausa y conversación.

Fecha y horario: