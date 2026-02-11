Qué hacer en Santiago: dónde comer las mejores galletas de la ciudad

Si te estás preguntando qué hacer en Santiago y tienes antojo de algo dulce, esta selección de galletas son para ti. Desde versiones estilo New York rellenas y contundentes, hasta artesanales con sabores creativos y propuestas virales en redes sociales, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos.

Ya sea para una tarde con amigos o simplemente para darte un gusto, recorrer estos locales se ha convertido en un panorama imperdible. Si quieres saber dónde comer las mejores galletas de Santiago, aquí te dejamos una ruta dulce.

Qué hacer en Santiago: tiendas imperdibles para comer las galletas estilo New York

Worchips Cookie Co.

Dirección: La Concepción 81, Local 102, Providencia, Región Metropolitana.

En Worchips encontrarás una variedad de galletas horneadas diariamente con combinaciones que van desde clásicos como Chocolate Chip hasta propuestas más como Lemon Cheesecake, con un toque cítrico y relleno de queso crema, o Manjar Crunch, una fusión entre galleta y alfajor con castañas de cajú y manjar. Estas creaciones han ayudado a posicionar el local como un referente de cookies en Santiago dentro de lo dulce.

Además, Worchips ofrece boxes y packs especiales ideales para compartir. Su local en Providencia es ideal para hacer una pausa mientras exploras la ciudad, disfrutar de algo dulce junto con un café.

CHUCK & THE CHIPS

Dirección: Dublé Almeyda 1229, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y eres amante de los planes dulces, Chuck & The Chips es un destino imperdible para descubrir dónde comer las mejores galletas de la ciudad. Este local en Ñuñoa se ha ganado el cariño de su gente con sus galletas artesanales estilo americano.

Aquí puedes encontrar una amplia variedad de galletas, desde las clásicas con chips de chocolate hasta de Red Velvet con relleno de cheesecake o versiones rellenas con Nutella. También ofrecen combinaciones para compartir o probar varios sabores, como el Combo Chuck & Friends, ideal si estás recorriendo la ciudad con amigos o quieres llevarte una selección de galletas para disfrutar después.

Dulchi

Dirección: Av. Los Leones 2769, Providencia, Región Metropolitana.

En Dulchi no sólo encontrarás galletas estilo New York con rellenos y toppings creativos, sino también otras delicias dulces como Rolly Cups (roles de canela con crema), tortas hechas a mano y bebidas que van perfecto con tus galletas, desde café hasta bebidas frías.

Una de las grandes ventajas de este lugar es que puedes disfrutar tu plan dulce mientras conversas con amigos o te relajas, o incluso llevarte un pedacito de Dulchi a casa con sus opciones para delivery y cajas surtidas ideales para compartir o regalar.

Qué hacer en Santiago si amas lo dulce: las cookie shops que tienes que visitar

Crinkle Cookies

Dirección: Cam. Las Flores 12640, Las Condes, Región Metropolitana.

Este local ofrece una variedad de sabores que cambian con el tiempo, siempre buscando sorprender con combinaciones dulces irresistibles. Desde su Monster Nutella Cookie, una gigante de 400 g con M&M’s y Nutella pensada para compartir o disfrutar, hasta otras versiones que combinan texturas y toppings que hacen que cada bocado sea memorable.

Puedes pedir sus galletas por unidad o aprovechar promociones como cajas surtidas, y si quieres llevarte la experiencia a casa, realizan envíos a través de plataformas de delivery con una amplia cobertura en Santiago.

Kukies

Dirección: Mallplaza Vespucio, Av. Vicuña Mackenna Ote, San Carlos de Ancud 7110, La Florida, Región Metropolitana.

Si te estás preguntando qué hacer en Santiago y eres fanático de lo dulce, tienes que visitar Kukies. Ubicados en Mall Plaza Vespucio, este emprendimiento se ha convertido en un imperdible para quienes buscan dónde comer las mejores galletas en Santiago.

Sus galletas son rellenas y con toppings. Entre las más vendidas están las rellenas de Nutella y las de manjar con pedacitos de MilkyWay. Cada galleta tiene esa textura crujiente por fuera y suave por dentro que caracteriza al estilo New York.