Qué hacer en Santiago: dónde comprar flores para regalar este 14 de febrero

Si estás pensando qué hacer en Santiago para este 14 de febrero, regalar flores es un gran detalle para tu persona querida. Ya sea para una pareja, alguien especial o incluso como un gesto de cariño, un ramo puede transformar cualquier momento en algo memorable.

Si no sabes dónde comprar flores para regalar este Día de los Enamorados, en la capital existen múltiples opciones y distintos precios para todos los bolsillos. Aquí te dejamos una guía con lugares clave para encontrar el arreglo perfecto en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: dónde comprar flores en Vitacura para un regalo especial

Flores de Ocoa

1)Dirección: Av. Luis Pasteur 5920, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: Camino Los Trapenses 3235, Local 1, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

3)Dirección: Paseo Los Dominicos, Local 303, Nivel San Ramón, Camino El Alba 11969, Las Condes.

Con 40 años de experiencia, esta compañía produce y comercializa flores en el Mercado de Flores de Santiago, destacándose por su compromiso con la calidad de cada producto.

Actualmente cuenta con un centro de distribución de más de 1.000 metros cuadrados en el Mercado de Flores y Plantas de Santiago, equipado con cámaras de frío especialmente acondicionadas y sistemas de transporte en agua para conservar la hidratación de las flores.

Además de su presencia en el Mercado de Flores y las direcciones ya mencionadas, la empresa cuenta con diversas sucursales y puntos de venta en la capital, ampliando las opciones para quienes buscan dónde comprar flores en Santiago.

La Florera

Dirección: Av Vitacura 4236, Vitacura, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, La Florera es una de las floristerías líderes en comercialización, distribución y despacho en la capital.

La Florera se especializa en flores importadas, seleccionadas para garantizar mayor duración, frescura y belleza. Sus ramos y arreglos están pensados para distintas ocasiones, aniversarios, cumpleaños, bodas y el Día de los Enamorados. Cada diseño busca transmitir emociones y transformar un simple detalle en un gesto significativo.

Si no sabes dónde comprar flores para regalar este 14 de febrero en Santiago, esta alternativa es perfecta para ti.

Qué hacer en Santiago: florerías tradicionales y modernas para sorprender este 14 de febrero

El Florista

Dirección: MUT, Av. Apoquindo 2770, Las Condes, Región Metropolitana.

Ubicado en el MUT, este espacio destaca por su propuesta de diseño floral contemporáneo y arreglos con una estética más minimalista y elegante.

Aquí encontrarás mezclas de flores de temporada y ramos para cada ocasión, pensados para quienes buscan un regalo más exclusivo. Sus arreglos destacan por el uso de colores armónicos, envoltorios sobrios y presentaciones quele dan el toque final a cada regalo.

Si no sabes dónde comprar flores para regalar este 14 de febrero en Santiago, El Florista combina diseño y calidad en cada ramo, convirtiéndose en una excelente alternativa para sorprender.

Magnolia Casa de Flores

1)Dirección: Av. Suecia 1821, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Príncipe de Gales 9140, La Reina, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y necesitas un detalle especial para este 14 de febrero, en Magnolia Casa de Flores puedes encontrar lo que andas buscando. Esta florería cuenta con tiendas físicas en Providencia y La Reina, además de un formato innovador que la diferencia del resto, máquinas expendedoras de flores disponibles en distintos Mall Plaza de la capital.

Puedes encontrar sus máquinas de autoservicio en Mall Plaza Los Dominicos, Mall Plaza Egaña, Mall Plaza Norte y Mall Plaza Vespucio, lo que la convierte en una opción ideal si necesitas un regalo incluso a última hora. Solo eliges el ramo, pagas directamente en la máquina y te llevas tu arreglo floral.

Terminal de las flores

Dirección: Avenida Presidente Eduardo Frei Montalvo 1651, Independencia, Región Metropolitana.

Si estás pensando sorprender a alguien este 14 de febrero, el Terminal de las Flores es uno de los puntos más tradicionales para comprar arreglos florales en la capital. Este lugar es conocido por concentrar una gran cantidad de florerías y ofrecer una amplia variedad de flores frescas durante todo el año.

Aquí puedes encontrar desde las clásicas rosas rojas, ideales para el Día de los Enamorados, hasta girasoles, tulipanes, liliums y arreglos personalizados según tu presupuesto. Una de las ventajas del Terminal es que al haber múltiples locales en un mismo espacio, puedes cotizar, comparar precios y elegir el ramo que mejor se adapte a lo que estás buscando.