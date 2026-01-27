Qué hacer en Santiago: dónde encontrar objetos únicos para tu hogar

Si buscas qué hacer en Santiago y además quieres darle un toque único a tu hogar, la ciudad tiene opciones que combinan diseño, creatividad y estilo. Desde tiendas con objetos decorativos sorprendentes hasta piezas funcionales que marcan tendencia, recorrer estos espacios es una manera de inspirarte y descubrir artículos que no encontrarás en ningún otro lugar.

Estas tiendas no solo son ideales para renovar tus espacios, sino que también forman parte de los lugares turísticos de Chile, ofreciendo una experiencia diferente en la capital, donde la estética y la originalidad se convierten en el centro de tu recorrido.

Decomark

Dirección: Union Latinoamericana 278 Grajales, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y renovar tu casa con objetos únicos, Decomark es una parada obligada. Esta tienda se ha vuelto toda una inspiración para quienes aman la decoración con personalidad, ya que constantemente están recibiendo piezas nuevas: jarrones, lámparas, cuadros y detalles que parecen sacados directo de Pinterest.

Su propuesta mezcla diseño, estética y tendencias, ideal para darle un aire más aesthetic a tu hogar sin caer en lo típico. Cada visita es distinta, porque siempre hay algo nuevo e inspirador que te hace querer cambiar un rincón de tu casa.

Super Lida

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3671, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Super Lida es una tienda en Santiago que se ha hecho conocida por su gran variedad de artículos para el hogar y decoración, con objetos que muchas veces no encuentras en otros lados.

Desde detalles decorativos y organizadores, hasta accesorios para cocina o baño, su oferta es ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y darle un toque diferente que inspire a redecorar espacios de tu casa.

Constantemente están actualizando su stock con novedades atractivas que van desde objetos prácticos hasta piezas más originales y llamativas.

Värma

Dirección: Av. Luis Pasteur 6666, local A, Vitacura, Región Metropolitana.

El espacio nació como una propuesta inspirada en el diseño escandinavo y la estética acogedora, con una selección cuidada de artículos como muebles, textiles, velas, cristalería, accesorios de mesa y decoración, muchos de ellos importados.

Además de piezas de diseño funcional y sofisticado, Värma también ofrece libros y accesorios que ayudan a dar un brillo a cada rincón de la casa, convirtiéndola en parada ideal para quienes buscan inspiración estética y objetos que no se ven en cualquier lado.

Super Cool

Dirección: Conferencia 380, Estación Central, Región Metropolitana.

Super Cool es una tienda dedicada a artículos para el hogar y accesorios que busca hacer tu casa más acogedora y con estilo propio. Cuenta con decoración, organizadores y pequeños muebles.

Con un enfoque en ofrecer productos innovadores, de calidad y a precios accesibles. Super Cool es ideal para quienes están pensando qué hacer en Santiago y quieren tomarse un momento para llevarse ideas frescas para su hogar.

Su propuesta está pensada para que transformar un espacio cotidiano en algo con estilo sea fácil y divertido.