Qué hacer en Santiago: dónde probar el café viral servido dentro de una galleta

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fanático del café, una tendencia que se ha vuelto viral en redes sociales está llamando la atención de muchos amantes de las cafeterías, el café servido dentro de una galleta comestible. Combina café caliente con una taza dulce que luego puedes comer, creando una experiencia distinta.

En la capital ya existen varias cafeterías que ofrecen esta preparación, convirtiéndose en un panorama ideal para una salida diferente, una cita o una tarde con amigos. Desde cafeterías de especialidad hasta pastelerías de inspiración europea, estos locales destacan por innovar con esta curiosa presentación del café que cada vez suma más fanáticos.

Qué hacer en Santiago: cafeterías pioneras en el café servido en taza de galleta

Entre Sabores Café

Dirección: Av. Manquehue Norte 1788, Vitacura, Región Metropolitana.

Si quieres probar una experiencia distinta para los amantes del café, Entre Sabores Café se ha vuelto uno de los lugares más comentados. La cafetería de especialidad se ha hecho viral por ofrecer café servido dentro de una taza hecha de galleta, una experiencia diferente al momento de tomar café.

Además que su carta incluye brunch y desayunos creativos. Su concepto busca que cada visita sea una pausa para disfrutar y compartir, en un ambiente cercano, por si buscas una cafetería mientras averiguas qué hacer en Santiago.

Su icónica taza de galleta, que permite beber el café y luego comer el recipiente, combinando lo dulce con el sabor del café caliente.

La Maison Délice

Dirección: Alcalde Eduardo Castillo Velasco 3047, Ñuñoa, Región Metropolitana.

La Maison Délice, es una pastelería de inspiración francesa que combina recetas tradicionales con preparaciones dulces y saladas.

Mezclan gastronomía francesa y sabores locales, ofreciendo clásicos de la repostería como éclairs, macarons y gateaux au chocolat, además de preparaciones chilenas como la torta tres leches o el panqueque de naranja. También cuentan con quiches, sándwiches y otras opciones para almuerzos o brunch.

Entre sus preparaciones más llamativas está el café servido en vaso de galleta comestible, disponible en versiones como cappuccino, latte, affogato y chocolate caliente. Esta presentación permite disfrutar la bebida y luego comer la galleta, transformando el café en una experiencia dulce.

Fairuz Coffee

Dirección: Av. Bernardo O’Higgins, Quilicura, Región Metropolitana.

El local ofrece distintas preparaciones de café como americano, latte, capuccino, mocaccino o latte con sabores, además de otras bebidas y opciones para acompañar.

Entre sus propuestas más llamativas está el café servido en vaso de galleta comestible, una tendencia que se ha vuelto viral en redes sociales. Ttomas tu café caliente y luego puedes comer la galleta que funciona como taza, mezclando el sabor del café con lo dulce del recipiente.

Este tipo de presentación ha convertido a cafeterías como Fairuz Coffee en paradas interesantes para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: locales donde probar el café viral en vaso de galleta

Montealvarez Café

Dirección: Suecia 339, Providencia, Región Metropolitana.

Este local se ha hecho conocido por su propuesta de cafetería y brunch, donde el café se acompaña con distintas preparaciones dulces y saladas.

Entre sus novedades más llamativas está el vaso de galleta bañada en chocolate, una preparación comestible que funciona como taza para distintas bebidas calientes. Los visitantes pueden disfrutarlo en capuccino, chocolate caliente o affogato, combinando el sabor del café con el dulzor de la galleta.

La idea sigue la tendencia viral de los coffee cookie cups, donde primero tomas la bebida y luego puedes comer la taza de galleta.

Café Popular

Dirección: General Holley 2359, Providencia, Región Metropolitana.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y probar el café viral servido dentro de una galleta es Café Popular, una cafetería ubicada en la comuna de Providencia que destaca por su propuesta de café de especialidad y opciones para desayuno o brunch.

El local ofrece distintas preparaciones clásicas como latte, cappuccino, cortado, flat white o macchiato, elaboradas con café de grano y pensadas para acompañar con repostería o algo dulce.

El café se sirve dentro de una galleta que funciona como taza, permitiendo disfrutar primero la bebida caliente y luego comer el recipiente dulce, convirtiendo el momento del café en una experiencia diferente.