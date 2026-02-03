Qué hacer en Santiago: dónde probar gastronomía tailandesa

Si estos días no sabes qué hacer en Santiago y quieres probar nuevos tipos de comida, la gastronomía tailandesa, con su mezcla de aromas intensos, picantes ajustables y recetas cargadas de tradición, se ha ido abriendo espacio en distintos lugares de la Región Metropolitana.

Desde locales que apuestan por una experiencia más tradicional hasta propuestas más relajadas y urbanas, hoy es posible recorrer Tailandia a través de sus platos. Estos rincones de comida asiática, son una buena excusa para cambiar la rutina y descubrir nuevos sabores.

Qué hacer en Santiago: sabores tailandeses con tradición y experiencia

Bangkok Restaurante

Dirección: Arzobispo González 441, Santiago, Región Metropolitana.

Este restaurante tailandés, es un espacio que busca transmitir emociones a través del sabor, con una carta fiel a la gastronomía tradicional de Tailandia. Aquí se trabaja con ingredientes traídos directamente desde ese país, respetando técnicas y preparaciones, para ofrecer la verdadera experiencia thai.

Tienen el plato clásico de Tailandia, el Pad Thai, preparado con fideos de arroz salteados, proteína a elección, huevo, cebollín, diente de dragón, salsa de tamarindo y maní triturado. Otro destacado es el Khao Pad Sapporod, un arroz frito al estilo tailandés con huevo, castañas de cajú, ají confitado, piña, curry y proteína a elección, servido en media piña. Además, gran parte de la carta puede adaptarse a versiones veganas.

Por último, albergan coctelería inspirada en Tailandia y distintos espacios para disfrutarla, como el salón Tatami, donde se come a nivel de suelo sobre cojines y mesas bajas, separadas por biombos de madera, recreando una atmósfera tradicional.

Horario:

Lunes a domingo: 12:00 a 23:00 hrs.

Krua Thai

Dirección: Girardi 1349, Providencia, Región Metropolitana.

Ubicado en Barrio Italia, Krua Thai es una excelente alternativa para quienes quieren explorar la gastronomía tailandesa. El espacio destaca por un ambiente agradable que invita a sentarse con calma y disfrutar de las distintas preparaciones.

Cuenta con una amplia variedad de curries, sopas, platos con arroz y fideos, además de entradas y postres. Uno de los sellos del lugar es que puedes elegir el nivel de picante, desde suave hasta intenso.

Entre los platos más destacados están el Tofu Saté y el helado frito, además, la carta también incluye bebidas, postres y distintas preparaciones clásicas de la cocina tailandesa.

La mayoría de los platos puede pedirse en versión vegana o vegetariana, sin perder intensidad y manteniendo la calidad de los ingredientes, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.

Horario:

Martes a Sábado: 12:00 a 22:00 hrs.

Domingo: 12:00 a 18:00 hrs.

Qué hacer en Santiago mientras recorres la ciudad con opciones tailandesas

PadThai

Dirección: Manuel Montt 231, Providencia, Región Metropolitana.

PadThai es un lugar que tienes que visitar si estás buscando comida tailandesa en Santiago. En su menú encontrarás preparaciones como Pad Thai, Kaow Pad (arroz frito al estilo tailandés), Pad Woon Sen (fideos de soya salteados), Pad Grapaw y Prew Wann, entre otros platos clásicos que permiten recorrer distintas facetas del país asiatico.

El local destaca por un ambiente relajado y accesible, perfecto para ir con amigos, en pareja o incluso con tu mascota, ya que es pet friendly, logrando disfrutar sabores tailandeses sin complicaciones.

Horario:

Lunes a sábado: 13:00 a 23:00 hrs.

Domingo: 13:00 a 18:00 hrs.

Curry

1)Dirección: Partenón 1727, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: Avenida Francisco Bilbao 2752, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Roberto Espinoza 718. Santiago Centro, Región Metropolitana.

Curry es una propuesta chilena que ha ganado presencia dentro del circuito de comida tailandesa en Santiago, destacándose por ofrecer platos con sabores intensos, balanceados y con ingredientes que evocan directamente a la cocina tradicional del sudeste asiático.

Su carta se basa en preparaciones emblemáticas como curry rojo, curry verde y curry massaman, que son pilares de la gastronomía de Tailandia, acompañados habitualmente de arroz y proteína a elección. Además de los curries, el menú puede incluir otras preparaciones clásicas como sopas tailandesas, ensaladas frescas y acompañamientos que complementan los platos principales con texturas y aromas característicos.

Monkey Thai

Dirección: Lira 353, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado en pleno Santiago Centro, Monkey Thai se ha posicionado como una alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y probar gastronomía tailandesa. Este local destaca por permitir elegir el nivel de picante en cada preparación, lo que lo hace ideal tanto para quienes recién se acercan a la comida thai como para los fanáticos del picor.

Combinan una carta variada, donde los condimentos están cuidadosamente equilibrados y acompañados de una salsa especial de la casa que realza cada preparación. Entre las opciones se encuentran entradas clásicas como camarones apanados y brochetas satay, además de platos de fondo que mezclan influencias tailandesas con toques propios del local.

Horario: