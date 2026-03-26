Qué hacer en Santiago: dónde probar las populares banderillas coreanas

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar una de las tendencias gastronómicas coreanas en la Región Metropolitana, las banderillas cuentan con combinaciones crujientes, sabores intensos y opciones dulces y saladas.

Desde versiones clásicas rellenas con queso y salchicha, hasta preparaciones cubiertas con snacks populares, estos locales ofrecen una experiencia distinta que mezcla street food, cultura asiática y propuestas innovadoras.

Qué hacer en Santiago: dónde probar banderillas coreanas clásicas y virales

Corgis Corndogs

Dirección: Eusebio Lillo 340, Recoleta, Región Metropolitana.

Corgis Corndogs cuenta con una propuesta que mezcla lo clásico con opciones innovadoras de estas famosas banderillas coreanas.

Su carta ofrece distintas combinaciones, desde banderillas de salchicha con queso mozzarella o versiones mixtas. Además, uno de sus mayores atractivos son las coberturas, donde puedes elegir entre panko, ramen crocante, quinoa o papas fritas, sumando también opciones más virales como Takis y Cheetos, que le dan un sabor intenso y diferente.

Todo esto se complementa con salsas a elección, como ketchup, mostaza, entre otras, permitiendo personalizar cada preparación.

Watanabe

Dirección: Boulevard Alameda 333, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y probar banderillas coreanas, Watanabe Street Food es una de las opciones más reconocidas.

Su especialidad son los corn dogs coreanos, caracterizados por su masa crujiente y combinaciones de salchicha con queso o versiones solo de queso. En su carta destacan opciones como panko, con cubos de papa frita y ramyeon, que aporta una textura aún más crocante. Además, puedes agregar azúcar, un sello típico de este tipo de preparaciones, y elegir hasta dos salsas para personalizar cada pedido.

Con precios accesibles y una propuesta que ha ido evolucionando con los años, Watanabe se posiciona como un imperdible para quienes buscan street food asiático en Santiago.

Qué hacer en Santiago: locales imperdibles de corn dogs coreanos en la capital

Dokebi

Dirección: Av. Italia 1187, local 2, Providencia, Región Metropolitana.

Su propuesta destaca por una amplia variedad de corn dogs coreanos, con opciones que van desde las más clásicas como panko o ramen, hasta versiones más innovadoras y virales con coberturas de Doritos, Takis Blue o incluso Zucaritas. También incluyen alternativas como papa, camote, quinoa pop e incluso opciones con calamar. Además, muchos de estos sabores tienen versiones picantes o veganas.

Cuentan con múltiples salsas y toppings, permitiendo adaptar cada preparación al gusto del cliente. También en su menú se encuentran distintas preparaciones callejeras coreanas como el tteokbokki, mandu o kimari.

K-corndog

Dirección: Av. Los Pajaritos 2766, Maipú, Región Metropolitana.

Su carta ofrece una amplia variedad de corn dogs, donde puedes elegir entre rellenos de salchicha, queso mozzarella o versiones mixtas, además de opciones como salchicha envuelta en cheddar. Las coberturas cuentan con alternativas que van desde el clásico panko hasta versiones más innovadoras con papas fritas, hojuelas de maíz dulces o ramyeon, aportando distintas texturas y sabores.

Además, el local también tiene propuestas virales, como el Snickers corndog, una versión dulce con chocolate fundido en su interior que mezcla lo crujiente con lo derretido, ideal para quienes buscan algo diferente. Con precios accesibles y combinaciones para todos los gustos, K-Corndog se convierte en una parada imperdible para quienes quieren y buscan qué hacer en Santiago.