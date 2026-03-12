Qué hacer en Santiago: dónde probar los mejores crudos

Si eres fanático de la carne y te gusta probar platos tradicionales, el crudo es una de las preparaciones más reconocidas de la gastronomía chilena. Este plato se elabora con carne de res fresca y magra, generalmente aliñada con ingredientes como limón, cebolla, ají verde, pepinillos, aceite y distintos condimentos, y se sirve acompañado de pan o tostadas.

En distintos barrios de la capital existen restaurantes especializados en esta preparación, algunos con recetas clásicas y otros con versiones más creativas. Por eso, si estás buscando qué hacer en Santiago, recorrer estos locales puede ser una buena alternativa para probar distintos estilos de crudo.

Qué hacer en Santiago: locales para probar crudos tradicionales

Crudo Sin Censura

1)Dirección: Avenida Apoquindo 7022, Las Condes, Región Metropolitana.

2)Dirección: Santa Isabel 0506, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: MUT, Avenida Apoquindo 2730, Local A206-2101, Región Metropolitana.

Crudo Sin Censura es un local especializado en preparaciones de carne cruda aliñada al estilo tradicional. Su propuesta gira en torno a este plato, ofreciendo distintas porciones que se pueden compartir o disfrutar de forma individual.

El crudo clásico se prepara con carne magra aliñada con cilantro, jugo de limón, sal, pimienta y aceite, acompañado de cebolla, ají verde, pepinillos y tostadas. Además de su característica Salsa Sin Censura, que le da un toque especial al plato.

En su carta también destacan opciones como el crudo kubbe, una versión inspirada en la receta árabe con trigo burgol y especias. Además de otras preparaciones como tártaro de res, carpaccios y ceviches. Gracias a esta variedad, el local se ha posicionado como una alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar este plato clásico.

Tres Toques

Dirección: Av. Francisco Bilbao 4531, La Reina, Región Metropolitana.

En su carta destacan dos versiones principales, el crudo pequeño, preparado con 200 gramos de carne magra, y el crudo grande, que incluye 400 gramos de carne. Ambos se sirven con los acompañamientos clásicos como pepinillos, cebolla morada, ají verde y limón, además de pan de molde y mayonesa para completar el plato.

Su preparación sencilla, logrando resaltar el sabor de la carne, por lo que este local se convierte en una opción interesante para quienes quieren probar uno de los platos más tradicionales de la gastronomía chilena y buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: dónde comer crudos en restaurantes clásicos de la capital

Guachita Culebra

Dirección: Gral Flores 180, Providencia, Región Metropolitana.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar un buen crudo es Guachita Culebra. Es un restobar ubicado en Providencia y que dentro de su carta destaca el “crudo de lujo”, preparado con carne de res 100% magra y acompañado de limones, ají verde, mayonesa casera, salsa verde y tostadas.

El local también ofrece distintos platos para compartir y tapas, por lo que se ha convertido en un buen panorama para ir con amigos y probar varias preparaciones junto a cócteles.

Tip y Tap

1)Dirección: Isidora Goyenechea 2922, Las Condes, Región Metropolitana.

2)Dirección: San Crescente 90, Las Condes, Región Metropolitana.

3)Dirección: Alonso de Córdova 4281, Vitacura, Región Metropolitana.

El local fue fundado en 1975 por el exfutbolista de Universidad Católica Jaime Vásquez Becker, con la idea de crear un espacio distinto donde se pudieran disfrutar algunos de los mejores sándwiches y crudos de la ciudad.

Con el paso de los años, el restaurante se transformó en una cadena familiar con varios locales en Santiago, además de los nombrados, manteniendo el mismo espíritu del primer establecimiento.

Dentro de sus preparaciones destaca el crudo tradicional, preparado con carne de res aliñada con limón, pepinillos, ají, sal y otros condimentos, acompañado de tostadas o pan para disfrutar el plato.