Qué hacer en Santiago: dónde probar los mejores fondues

En distintos rincones de la capital, hay cafeterías y locales que ofrecen una propuesta dulce y contundente como lo es el fondue.

Si estabas pensando en un panorama dulce distinto y todavía te preguntas ¿qué hacer en Santiago?, esta guía reúne algunos de los mejores lugares para probar fondue en la ciudad. Desde tenedor libre hasta opciones para dos personas, aquí encontrarás la excusa perfecta para salir a endulzar la semana.

Qué hacer en Santiago: ¿dónde disfrutar de tenedores libres de fondue?

Mezclados

Dirección: Dardignac 63, Recoleta, Región Metropolitana.

Su gran atractivo es el Tenedor Libre, que permite disfrutar durante 2 horas de fondue de chocolate, waffles, frutillas y helado. Una opción ideal para quienes quieren probar de todo y endulzar las vacaciones o cualquier salida especial.

Además, puedes complementarlo con sus famosos Mezclados Shakes, waffles con toppings, croissants, Big Brunch y opciones saladas. Incluso aceptan pagos con Junaeb, Pluxee y Edenred.

Y si estás de cumpleaños, en Mezclados comes gratis en tu día, eligiendo entre waffle personalizado, dona rellena o un mezclado a tu gusto (solo debes asistir con dos acompañantes que consuman).

@mielblancau COME TODO EL CHOCOLATE QUE QUIERAS 😍🍫💝 por $9990! Información: *Se puede pagar con Junaeb *cumpleañero come gratis trayendo dos acompañantes Tenedor libre de fondue, de lunes a miércoles $9990 por 2 horas. Jueves a domingos $13.990 incluye waffles, shakes y mucho más. Valores 💵: Croissant relleno $8490 Shake mezclado básico $7390 Movie Shake $12.490 Donut 🍩 waffle 🧇 $11.650 #chocolate #postre #waffles #cafeteria ♬ EVERLASTING LOVE – GROWS

Three Children Chocolate

Dirección: San Pablo 6169, Lo Prado, Región Metropolitana.

Three Children Chocolate se ha hecho famoso por sus preparaciones creativas y ahora sorprende con el chocolate Dubái en formato fondue, una versión con crocancia y textura.

Entre sus imperdibles destaca el Tenedor Libre de Chocolate, disponible los domingos de 15:00 a 20:00 horas. Incluye todos sus fondues: el clásico para cuatro personas, el fondue salado, el kids y el fondue Dubái, además de bebidas, jugos, infusiones, chocolate caliente y café helado. Puedes pedir lo que quieras durante una hora y disfrutarlo con calma.

Qué hacer en Santiago: dónde compartir un fondue dulce en estas cafeterías

Sweet Violet

Dirección: Gauss 5146, San Miguel, Región Metropolitana.

Si eres fanático de la Nutella, entonces Sweet Violet es una parada que necesitas visitar. Esta cafetería se hizo conocida por ofrecer el primer fondue de Nutella en Santiago, una propuesta perfecta para los amantes del dulce.

Su carta gira en torno a la Nutella, con preparaciones que van desde fondue con frutas hasta distintas opciones dulces. Es un panorama ideal para ir en familia, en pareja o con amigos y disfrutar de una grata experiencia.

Nana´s Fruit

Dirección: Emilio Vaisse 608, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Ricardo Lyon 748, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, Nana’s Fruit es uno de los lugares que no puedes dejar fuera de tu ruta. Más allá de ser una cafetería acogedora, este espacio se ha convertido en un clásico para quienes buscan fondue de chocolate irresistible, además de una carta llena de opciones deliciosas para compartir o disfrutar con café.

Aquí puedes encontrar fondue de chocolate acompañado de waffle, frutillas, marshmallows, banana y brownie, así como versiones individuales si prefieres probar porciones más pequeñas. También puedes complementar con frutillas cubiertas de chocolate, milkshakes, waffles con toppings y otras preparaciones dulces o saladas del lugar.

Cafetería Latte Corazón

Dirección: Av. Arq. Hugo Bravo 20, Maipú, Región Metropolitana.

Dirección: Rojas Magallanes 0107, La Florida, Región Metropolitana.

Si aún no sabes qué hacer en Santiago y quieres un panorama dulce para dos, Cafetería Latte Corazón es una excelente alternativa. Este café ofrece una promoción especial de fondue de chocolate para dos, disponible los lunes, martes y miércoles entre las 12:00 y 18:00 horas.

El fondue viene acompañado de brownie, marshmallows, frutillas, plátano y waffles, ideal para compartir en pareja o con alguien especial. Una opción perfecta para una cita dulce en la semana.