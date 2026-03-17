Qué hacer en Santiago: dónde ver las películas ganadoras y nominadas al Oscar en cines independientes esta semana

Si te quedaste con ganas de ver las películas que marcaron la última edición de los premios Oscar, en la Región Metropolitana existen varias salas independientes donde puedes encontrarlas en cartelera esta semana. Desde cintas ganadoras hasta las que estuvieron nominadas.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, recorrer estos cines se convierte en un panorama ideal para ponerse al día con lo mejor del cine internacional. Estas salas reúnen películas premiadas y reconocidas que ahora puedes ver en distintos puntos de la capital.

Qué hacer en Santiago: salas culturales con lo mejor del cine premiado de este año

Sala K

Dirección: Campus El Claustro, U. Mayor, Marín 321, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, una alternativa es visitar Sala K, una fundación cultural que promueve el cine como espacio de encuentro a través de funciones, talleres y cineclub.

Este espacio cuenta con una cartelera que mezcla funciones pagadas y gratuitas, además de actividades formativas abiertas a la comunidad. Funciona en alianza con la Universidad Mayor y la Municipalidad de Maipú.

Durante esta semana, la programación incluye películas que han sido parte de los premios Oscar, ya sea como ganadoras o nominadas, convirtiéndose en una buena opción para quienes quieren ver cine.

Revisa la cartelera:

Hamnet (Ganadora en la categoría de mejor actriz con Jessie Buckley)

Miércoles 18 de marzo – 19:45 hrs.

Viernes 20 de marzo – 20:00 hrs.

Jueves 26 de marzo – 18:00 hrs.

Marty Supremo (nominada a los Oscar)

Viernes 20 de marzo – 17:00 hrs.

Miércoles 25 de marzo – 19:30 hrs.

Sábado 28 de marzo – 16:00 hrs.

El Agente Secreto (nominada a los Oscar)

Jueves 19 de marzo – 19:00 hrs.

Sábado 21 de marzo – 19:00 hrs.

Viernes 27 de marzo – 19:00 hrs.

Sábado 28 de marzo – 19:00 hrs.

Cineteca Nacional de Chile

Dirección: Pl. de la Ciudadanía 26, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicada en el Centro Cultural La Moneda, este espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos para disfrutar cine de autor, patrimonial y festivales.

Su cartelera incluye funciones de películas destacadas en los premios Oscar, tanto ganadoras como nominadas, lo que permite acceder a cine fuera del circuito comercial en un espacio cultural de la ciudad.

Revisa las funciones disponibles:

Arco (nominada a Mejor Película Animada)

Jueves 19 de marzo – 18:00 a 19:22 hrs.

Valor sentimental (ganadora a Mejor Película Internacional)

Viernes 20 de marzo – 20:00 a 22:15 hrs.

El agente secreto (nominada a Mejor Película Internacional, entre otras categorías)

Sábado 21 de marzo –18:00 a 20:38 hrs.

Qué hacer en Santiago: salas emblemáticas con películas que pasaron por los Oscar

El Biógrafo

Dirección: José Victorino Lastarria 181, Santiago, Región Metropolitana.

El Biógrafo es una de las salas independientes que puedes encontrar en la capital. Ubicado en el sector de Lastarria, este cine destaca por su cartelera enfocada en cine de autor, estrenos internacionales y películas reconocidas en festivales.

Durante esta semana, el cine incluye en su programación una película ligada a los premios Oscar, convirtiéndose en una buena opción para quienes busquen qué hacer en Santiago.

Revisa la función disponible:

Hamnet

Hasta el 18 de marzo – 20:15 hrs.

Cine Arte Normandie

Dirección: Tarapacá 1181, Santiago, Región Metropolitana.

Cine Arte Normandie es otra de las salas clásicas para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de cine. Ubicado en pleno centro, se caracteriza por su cartelera enfocada en películas de autor, cine internacional y títulos que han pasado por importantes premios como los Oscar.

Durante esta semana, su programación incluye varias películas nominadas y ganadoras del Oscar, lo que lo convierte en una excelente opción para ver este tipo de producciones en un ambiente más tradicional.

Revisa la cartelera para esta semana:

Martes 17:

Marty Supremo – 17:10 hrs.

Valor sentimental – 20:00 hrs.

Miércoles 18: