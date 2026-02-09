Qué hacer en Santiago en febrero: panoramas de música, cultura y entretención

Febrero llega con una agenda repleta de panoramas al aire libre en la capital, ofreciendo actividades para todos los gustos y edades. Si estás buscando qué hacer en Santiago durante este mes, la ciudad ofrece una mezcla perfecta de música en vivo, cultura, fiestas temáticas y experiencias pensadas para disfrutar tanto en familia como con amigos.

Desde festivales gratuitos y celebraciones patrimoniales, Santiago y sus alrededores se transforman en un escenario ideal para vivir el verano sin salir de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: música, cultura y actividades al aire libre

Festival Acuático

Dirección: Parque de La Familia, Costanera Sur Pte. 3201, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago en febrero para pasar el calor y sumar un panorama distinto, el Festival Acuático Santiago es una de las alternativas más entretenidas y refrescantes del verano. Esta iniciativa gratuita transforma el Parque de la Familia en un espacio de deporte y juego.

El festival ofrece actividades acuáticas como kayak, rafting y stand up paddle, todas de forma gratuita, permitiendo que jóvenes entre 10 y 17 años vivan una experiencia segura, educativa y recreativa en pleno entorno urbano.

Fecha:

7 de enero – 28 de febrero 2026.

Fiesta de Máscaras

Dirección: José Julio Nieto s/n, Loteo Parque Las Majadas, Pirque, Región Metropolitana.

La Fiesta de Máscaras en Hotel Las Majadas es un panorama imperdible para el verano. Esta velada temática combina música en vivo, coctelería y una puesta en escena inspirada en la elegancia clásica, todo en un entorno patrimonial muy cerca de la ciudad.

La noche comienza entre 20:00 y 21:30 horas con un concierto de sexteto de cuerdas en la terraza del Palacio, acompañado de bocados y coctelería que incluye espumante, pisco sour y bebidas analcohólicas. Luego, la experiencia continúa con una fiesta bailable en el Salón Magnolia, que cuenta con barra libre de coctelería clásica y venta de pizzas y mini hamburguesas durante la madrugada.

Fecha:

Sábado 28 de febrero.

Horario:

20:00 a 02:00 hrs.

Jazz al Atardecer

Dirección: Lo Matta Cultural, Av. Pdte. Kennedy 9350, Vitacura, Región Metropolitana.

Si estás buscando escuchar música en vivo al aire libre y que sea totalmente gratuito, Jazz al Atardecer es uno de esos panoramas que combinan cultura, buena música y un ambiente relajado para disfrutar la puesta de sol. Este tradicional ciclo vuelve con su sexta edición a los jardines de Lo Matta Cultural.

El evento se desarrolla durante tres jornadas y reúne a intérpretes nacionales, junto a una propuesta gastronómica ideal para acompañar la experiencia. El espectáculo comienza el miércoles 11 de febrero con Banjology, agrupación que mezcla dixieland y jazz tradicional con influencias del country y la música popular. En las fechas siguientes se presentará Giovanni Cultrera, uno de los referentes del jazz chileno, junto a su formación creada en 2022.

Fechas:

Miércoles 11, 18 y 25 de febrero

Apertura de puertas:

18:00 hrs.

Inicio del espectáculo:

19:30 hrs.

Qué hacer en Santiago: fiestas y celebraciones para vivir el verano

Ceremonia de los 485 años de Santiago

Dirección: Plaza de Armas, 8320341 Santiago, Región Metropolitana.

Este jueves 12 de febrero, la Plaza de Armas será el escenario de una jornada gratuita con música, cultura y actividades abiertas para toda la comunidad.

La conmemoración incluye una parrilla programática, pensada para celebrar el pasado, presente y futuro de Santiago, junto a la ceremonia oficial de aniversario. Durante el día, el casco histórico se llena de vida con panoramas culturales y recorridos que invitan a caminar la ciudad desde otra mirada.

Semana Peñaflorina

Dirección: Parque El Trapiche, Cam. El Guanaco, Peñaflor, Región Metropolitana.

Si estás armando tu lista de qué hacer en Santiago en febrero, la Semana Peñaflorina 2026 es uno de esos panoramas clásicos que combinan música en vivo, cultura y ambiente familiar.

La programación musical incluye destacados artistas nacionales y bandas que se presentan durante las tres jornadas. Además, el viernes 13 se subirán al escenario Joe Vasconcellos, junto a propuestas como Jacro MC, Relojeros, Felipe Miranda, Fracaso Espontáneo, The Jotes Band, Los Escafandras y Alan Márquez.

El sábado 14, la parrilla continúa con Monos con Navaja, Zoom, Marieldu, Randy, Amistades Peligrosas, Gino Mella y Bloque 8, ofreciendo una jornada marcada por el pop, el rock y sonidos urbanos.

El cierre será el domingo 15, con artistas como Trago Amargo, Joaquín El Mariachi, además de Cachureos, Nicole y Noche de Brujas, ideal para ir en familia y disfrutar.

Fecha: