Qué hacer en Santiago: entretención, cultura y panoramas para marzo

Marzo llega con una cartelera cargada de actividades para todos los gustos, desde competencias internacionales de esports hasta exposiciones de arte y festivales temáticos al aire libre. Si te estás preguntando qué hacer en Santiago, marzo llega con panoramas que combinan entretención, cultura y experiencias para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.

La capital se transforma en un punto de encuentro para gamers, amantes del arte, fanáticos de la cerveza artesanal y quienes buscan planes distintos para salir de la rutina.

Qué hacer en Santiago: exposiciones imperdibles para recorrer en marzo

Exposición: “De lo público a lo privado”

Dirección: Av. Nueva Providencia 1995, Región Metropolitana.

Los creadores detrás de las escenografías del Teatro Municipal de Santiago exhiben su obra más íntima ante el público. Se trata de Daniel Foweraker y Milton Luzzi, artistas que han dado vida visual a óperas y ballets, y que ahora presentan una faceta más personal en la Sala Mayor de la Fundación Cultural de Providencia.

La exposición reúne cerca de 40 obras en distintos formatos, óleos, acrílicos, décollage y telones escenográficos, proponiendo un recorrido que revela el detrás de escena del proceso creativo, bocetos, memoria y experimentación. La muestra invita a observar no solo el resultado final, sino también la dimensión más introspectiva.

Fecha: Hasta el 15 de marzo de 2026.

Horario: Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Entrada: Liberada.

Exposición: “El encuentro de las manos”

Dirección: Sala de exposiciones del Parque de las Esculturas, Providencia, Región Metropolitana.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Cultural de Providencia, reúne esculturas, fotografías y maquetas que dan cuenta del proceso creativo detrás de sus emblemáticas manos instaladas en distintas ciudades del mundo.

Su intención, es que estas esculturas se conviertan en símbolos cercanos y positivos para quienes las observan en el espacio urbano. La muestra permite comprender ese imaginario, revelando cómo una misma figura puede transformarse en hito geográfico y poético en distintos rincones del planeta.

Fecha: 17 de diciembre de 2025 al 29 de marzo de 2026.

Entrada: Liberada.

Qué hacer en Santiago: eventos internacionales que llegan a la capital

Valorant Master Santiago

Dirección: Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago en marzo y eres fan de los esports, el calendario trae una cita imperdible: Valorant Masters Santiago, el primer evento internacional del Valorant Champions Tour 2026.

El torneo reunirá a los 12 mejores equipos del mundo, clasificados desde las ligas regionales de Americas, EMEA, Pacific y China (CN), quienes competirán no solo por el trofeo, sino también por puntos clave para avanzar al esperado Champions Shanghai. Será el primer gran choque internacional de la temporada, donde nuevas estrellas buscarán consolidarse y las potencias tradicionales intentarán reafirmar su dominio.

Durante más de dos semanas, Santiago se convertirá en el epicentro global del shooter táctico de Riot Games, con enfrentamientos de alto nivel, producción de estándar mundial y la energía característica de los grandes eventos presenciales del circuito competitivo.

Datos del evento

Fecha: 28 de febrero al 15 de marzo de 2026.

Entradas: Disponibles a través de Puntoticket.

Lollapaloza

Dirección: Parque O’Higgins, Región Metropolitana.

El Lollapalooza Chile 2026 se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el icónico Parque O’Higgins, para que tengas un panorama en qué hacer en Santiago.

Este clásico de la escena musical global, reunirá a más de 100 artistas en cinco escenarios simultáneos, con una mezcla de géneros que va desde el pop y la electrónica hasta el rock y la música urbana.

Entre los nombres confirmados se encuentran cabezas de cartel internacionales como Sabrina Carpenter, Doechii, Deftones, Lorde, Chappell Roan y Lewis Capaldi, junto a exponentes nacionales como Los Bunkers, Gepe y 31 Minutos y mucho más.

Qué hacer en Santiago: panoramas para disfrutar en familia y con amigos

WonderPark

Dirección: Mall Arauco Maipú, Av. Américo Vespucio 399, Maipú, Región Metropolitana.

Si buscas un panorama familiar para saber qué hacer en Santiago, WonderPark se instala como una alternativa ideal. Este parque de atracciones temporal ofrece juegos mecánicos, ambiente festivo y opciones para comer al aire libre, convirtiéndose en un plan perfecto para desconectarse de la rutina.

Ubicado a un costado del Mall Arauco Maipú, el recinto funciona con sistema de pulsera, al adquirirla, puedes subir de manera ilimitada a los juegos mecánicos durante toda la jornada.

El espacio también cuenta con foodtrucks para complementar la experiencia con opciones dulces y saladas, ideal para pasar la tarde completa en familia.

Fecha: 30 de enero al 05 de abril de 2026.

Horario: Todos los días, de 18:00 a 23:00 horas.

Menores de 3 años: No pagan.

Saint Patrick’s Beerfest 2026

Dirección: Centro de Eventos Munich, Av. Berlín 19871, Peñaflor, Región Metropolitana.

La tradicional celebración irlandesa aterriza nuevamente en Chile con el Saint Patrick’s Beerfest 2026, una fiesta inspirada en el Día de San Patricio que cada 17 de marzo tiñe de verde a Irlanda y a distintas ciudades del mundo. Este año, el encuentro se realizará en el Centro de Eventos Munich, convirtiendo a Malloco en el epicentro de la cultura cervecera.

La organización promete una experiencia con artistas, malabaristas y personajes medievales que recrearán la atmósfera de una antigua taberna europea. Además, el evento contará con 14 cervecerías seleccionadas, donde el público podrá degustar distintas variedades.