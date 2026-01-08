Qué hacer en Santiago: espacios culturales dentro del MUT

Si no sabes qué hacer en Santiago y andas cerca del Mercado Urbano Tobalaba, este espacio se ha transformado en uno de los panoramas imperdibles y en uno de los lugares turísticos de Chile que vale la pena recorrer con calma. Ubicado en el sector de Tobalaba, en Las Condes, el MUT reúne librerías, tiendas de diseño, música y áreas verdes en un solo lugar.

Por lo que, descubrirás un recorrido por algunos de los espacios culturales dentro de este mercado urbano, ideal para que lo tomes con calma, dedicando tiempo a cada sector del lugar y así encontrar panoramas distintos sin salir de la ciudad.

Librería Antártica

Nivel 3 – MUT

La Librería Antártica del MUT se ha convertido en uno de los espacios más visitados y en un imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago, recorriendo el Mercado Urbano Tobalaba.

Con cerca de 40 mil ejemplares, destaca por su variado catálogo, como por su llamativa estructura, donde apenas llegas te recibe un pasillo de espejos que marca el inicio de una experiencia visual. El local, diseñado por Estudio Cenit, propone una experiencia distinta a la de una librería tradicional, mucho más inmersiva.

Jardín del MUT

Nivel 3 – MUT

El corazón verde del Mercado Urbano Tobalaba es un espacio para desconectarse de la ciudad, por si buscas qué hacer en Santiago con panoramas tranquilos.

Este espacio verde integra árboles frutales, huertos, flores y abejas, creando una plaza natural pensada para el descanso, el encuentro y la vida al aire libre. Además de zonas para compartir en familia, reunirse, relajarse o simplemente hacer una pausa rodeado de naturaleza.

Larry

Nivel 3 – MUT

Larry es una tienda de diseño y decoración chilena que destaca por su identidad y propuesta creativa. El espacio combina color y texturas, logrando una experiencia visual completa.

Detrás del proyecto están Pablo Guzmán y Andrés Blanco, arquitectos y diseñadores que producen gran parte de los artículos en su propio taller. Muebles, textiles, cerámica, cuadros y objetos decorativos forman parte de su colección, donde conviven el trabajo artesanal y el diseño contemporáneo.

Disquería Chilena

Nivel 3 – MUT

Disquería Chilena es un espacio dedicado por completo a los artistas nacionales, por si eres fanático de la música y aún no sabes qué hacer en Santiago recorriendo el Mercado Urbano Tobalaba.

Impulsada por la SCD (Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales), reúne uno de los catálogos más amplios de música chilena en distintos formatos. En la tienda encontrarás vinilos, CDs, cassettes, libros y merchandising de cantantes chilenos, además de un espacio cómodo y agradable.

Librería Azafrán

Nivel 3 – MUT

Es una librería independiente ubicada en el piso 3 del MUT, al lado del jardín, fue pensada como un espacio cultural y de encuentro para lectores.

Además de libros, ofrece clubes de lectura, cuentacuentos, talleres y exposiciones de ilustradores, en un ambiente cálido que invita a recorrer sus pasillos llenos de libros con tranquilidad.