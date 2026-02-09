Qué hacer en Santiago: experiencias inmersivas inspiradas en el cine

Si estás buscando qué hacer en Santiago con experiencias inmersivas inspiradas en el cine descubre lugares que te harán sentir dentro de tu película favorita. Desde mundos jurásicos y viajes históricos en realidad virtual, hasta exposiciones culturales y restaurantes temáticos, la capital ofrece panoramas que permiten cruzar la pantalla.

Estas experiencias combinan tecnología, ambientación y diseño para transportar al público a universos cinematográficos icónicos, ideales para ir en familia o con amigos.

Qué hacer en Santiago: recorridos que te hacen viajar en el tiempo y la ficción

Jurassic World The Experience

Dirección: Cenco Florida, Av. Vicuña Mackenna Ote. 6100, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y te atraen las experiencias inmersivas inspiradas en el cine, Jurassic World: The Experience es uno de los panoramas más impactantes que puedes vivir en la capital. Esta exposición interactiva ubicada en Cenco Florida recrea el universo de la famosa saga cinematográfica con escenarios temáticos, tecnología animatrónica de última generación y dinosaurios de tamaño real.

La experiencia invita a toda la familia a recorrer ambientes inspirados en la historia de Jurassic World, desde un paseo en ferry hacia “Isla Nublar” hasta encuentros con especies emblemáticas como velocirraptors y el Tiranosaurio Rex. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket y boletería en el lugar.

Titanic, un Viaje a través del Tiempo

Dirección: Centro Comercial Costanera Center, Av. Andrés Bello 2425, Providencia, Región Metropolitana.

Esta experiencia en realidad virtual permite viajar al Titanic sin salir de Santiago, combinando tecnología, relato histórico y una puesta en escena profundamente envolvente.

A través de lentes de realidad virtual, los visitantes se sumergen en los restos del naufragio, para luego retroceder a 1912 y recorrer el barco como si fueran pasajeros reales. Durante el recorrido es posible caminar por la icónica gran escalera, explorar camarotes, pasillos y espacios emblemáticos, además de conocer historias basadas en pasajeros y tripulación que formaron parte del viaje original.

La experiencia dura cerca de 45 minutos y destaca por su alto nivel de realismo, permitiendo interactuar con el entorno, moverse libremente y vivir el relato del Titanic desde una perspectiva cercana y emocional.

Qué hacer en Santiago: un recorrido por la historia del cine chileno

Cine en Chile: Historias en movimiento

Dirección: Centro Cultural La Moneda Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago, Región Metropolitana.

Esta muestra propone un recorrido por más de un siglo de historia del cine chileno, tanto como en la vida social, política y cultural del país.

La exposición, presentada por el Centro Cultural La Moneda junto a la Cineteca Nacional de Chile, reúne más de 500 piezas entre películas, fotografías, afiches, objetos patrimoniales, documentos de archivo y dispositivos interactivos. El recorrido está organizado de forma cronológica, desde los orígenes del cinematógrafo hasta las últimas producciones.

Entre los hitos más llamativos destacan objetos icónicos del cine chileno, como la bicicleta de Machuca, el Oscar obtenido por Una Mujer Fantástica y el premio de Historia de un Oso, piezas que conectan directamente al visitante con momentos clave del cine nacional.

Qué hacer en Santiago: bares y cafeterías temáticas inspiradas en el cine

Nowa´s Cantina

Dirección: Pdte. Riesco 5330, Local 103, Las Condes, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres vivir una experiencia inmersiva inspirada directamente en Star Wars, Nowa’s Cantina es un panorama imperdible para fanáticos de la saga y amantes del cine.

El lugar cuenta con distintos espacios, cada uno con su propia atmósfera. El Salón Imperial es el más amplio y el centro de los shows en vivo, donde personajes inspirados en el universo Star Wars interactúan con el público. El Salón Estelar, ubicado en una altura media, ofrece una vista privilegiada de la cantina y es ideal para disfrutar del ambiente y sacar fotografías.

La Barra es el corazón del local y uno de los puntos más llamativos, con una coctelería de autor que combina sabores y presentaciones que refuerzan la estética galáctica. Para quienes prefieren un ambiente al aire libre, la Terraza Hangar permite disfrutar de la experiencia con mesas y estaciones circulares.

Incantum

Dirección: Centro Parque Parque Araucano – Pdte. Riesco 5330, local 105, Las Condes, Región Metropolitana.

Incantum es una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Harry Potter, este restaurante te invita a cruzar las puertas de un castillo encantado donde cada rincón, platos y bebidas está pensado para hacerte sentir parte de una historia de fantasía.

El lugar cuenta con distintos espacios que puedes elegir al momento de reservar, según el tipo de experiencia que quieras vivir. La Taberna es el corazón del lugar, un ambiente cálido, lleno de energía y perfecto para compartir.

El Gran Salón de Honores, cuenta con una ambientación majestuosa, ya que está pensado para celebraciones especiales o cenas importantes, como si estuvieran dentro de una escena sacada directamente de una película.

Dentro de la Taberna se encuentra la Barra Mágica, uno de los puntos más llamativos del lugar. Aquí los “hechizos” se preparan frente a tus ojos, combinando coctelería de autor, rituales visuales e interacción directa con el público.

Haunted House

Dirección: Marchant Pereira 433, Providencia, Región Metropolitana.

Si lo tuyo es el cine de terror, Haunted House es una parada que necesitas visitar en Santiago. Esta cafetería temática, está inspirada en los clásicos del horror ochentero, desde Halloween, Pesadilla en la Calle Elm, IT, Chucky, El exorcista y Beetlejuice.

El espacio se divide en salones temáticos, cada uno con su propia identidad. Está la sala de escritores, con referencias a Cuentos de la Cripta e IT, la sala slasher, dedicada a los grandes íconos del horror como Jason y Freddy y una sala inspirada en el universo de Tim Burton, donde destacan Beetlejuice y El extraño mundo de Jack.

Incluso han desarrollado experiencias especiales inspiradas en sagas como Stranger Things y Scary Movie, reforzando esa sensación de estar dentro de una película.