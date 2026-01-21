Qué hacer en Santiago: explora los puentes de la ciudad

Caminar por la ciudad también puede convertirse en una experiencia turística a través de senderos, parques y cruces urbanos, donde los puentes permiten observar Santiago desde ángulos poco habituales y descubrir rincones que muchas veces pasan desapercibidos.

En ese contexto, explorar estos recorridos es una excelente alternativa por si te preguntas ¿qué hacer en Santiago?, ya que combinan naturaleza, arquitectura e historia en trayectos accesibles para todos. Desde pasos rodeados de bosque hasta estructuras icónicas en pleno centro, estos cruces forman parte de los lugares turísticos de Chile que invitan a recorrer la capital con una mirada diferente.

El Salto de Apoquindo

Dirección: Álvaro Casanova 2583, La Reina, Región Metropolitana.

Dentro de las alternativas para qué hacer en Santiago, el sector de El Salto de Apoquindo destaca como uno de esos panoramas que combinan senderismo, paisajes y cruces sobre el agua en plena precordillera. Ubicado al interior del Parque Natural Aguas de Ramón, este espacio se ha consolidado como uno de los lugares turísticos de Chile.

A lo largo del camino aparecen puentes colgantes y pasos sobre cursos de agua que aportan dinamismo a la caminata y permiten disfrutar distintas perspectivas del entorno natural.

Las rutas conducen hasta el Salto de Apoquindo, una cascada que se ha convertido en uno de los hitos del parque, además de ofrecer miradores y tramos ideales para detenerse, descansar y disfrutar del paisaje.

Horario:

Lunes a domingo: 8:00 a 18:00 Hrs.

Parque Aventura

Dirección: Avenida el Cerro 750, Providencia, Región Metropolitana.

El puente colgante de Parque Aventura Outdoor es una alternativa distinta para vivir la ciudad desde las alturas. Este desafío se ubica a 15 metros del suelo y ofrece una vista privilegiada hacia Santiago y el cerro San Cristóbal.

Ubicado a los pies del Parque Metropolitano, el parque se encuentra junto a la estación inicial del Teleférico, con acceso principal por Pedro de Valdivia. Desde ahí, el cruce del puente colgante se transforma en una experiencia que pone a prueba el equilibrio y la concentración, mientras se avanza en medio del paisaje urbano.

Horario:

Miércoles a viernes: 12:00 a 20:00

Sábado y domingo: 10:00 a 20:00

Puente Condell

Dirección: Av. Andrés Bello s/n, Providencia, Región Metropolitana.

Entre los panoramas clásicos para quienes buscan qué hacer en Santiago, el puente peatonal Condell, también conocido como el puente de los candados o de los enamorados, destaca como uno de los cruces urbanos más reconocibles de la capital.

Este puente fue construido en la década de 1950 y cruza el río Mapocho, conectando sectores clave del barrio. Con el paso del tiempo, se transformó en un punto de encuentro tanto para parejas como para visitantes, gracias a los candados que cuelgan de sus barandas.

Puente Huérfanos

Dirección: Calle Huérfanos s/n, Santiago, Región Metropolitana.

El Puente Huérfanos es una alternativa interesante para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de recorridos urbanos poco tradicionales. Esta pasarela peatonal conecta el centro histórico con el barrio Brasil, cruzando la Autopista Central y la Línea 2 del Metro.

Inaugurado en 1997, este lugar se ha transformado en un punto clave para caminar y observar la ciudad desde otra perspectiva.