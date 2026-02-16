Qué hacer en Santiago: gastronomía y panoramas en Estación Seúl

Ubicada en Avenida Recoleta 351, Estación Seúl se encuentra a pasos del Metro Patronato, lo que la convierte en un panorama accesible dentro de la capital. Este espacio se ha posicionado como la primera galería asiática en Chile, reuniendo en un solo lugar gastronomía, tiendas especializadas.

Si te preguntas qué hacer en Santiago, aquí encontrarás street food hasta productos de belleza coreana, dulces japoneses, por si te gusta la cultura japonesa y locales de autoservicio con preparaciones listas para llevar.

Además, el espacio está ambientado como si fuera una estación de metro en Corea, y cuenta con una cabina de fotos estilo asiático para que puedas llevarte un recuerdo entretenido de la experiencia.

Qué hacer en Santiago: dónde encontrar productos coreanos, street food y autoservicio asiático en Estación Seúl

K-Frit

Si eres fanático del Street Food, K-Frit es una parada obligada en pleno barrio Patronato. Aquí preparan el Corn Dog, crujiente por fuera y relleno con vienesa y queso derretido, una verdadera explosión de sabor que remite a los puestos callejeros de Seúl.

Otro imperdible de la carta es el Rappoki, la fusión perfecta entre ramyeon y tteokbokki. De textura suave y puedes pedirlo con salsa picante o en su versión sin picante.

Horario:

Lunes a sábado de 12:00 a 18:00 hrs.

Yeppo

Dentro de los panoramas para quienes buscan qué hacer en Santiago en Estación Seúl, Yeppo es una parada imperdible para los fanáticos de la cultura asiática, especialmente de lo coreano.

La marca se ha consolidado como uno de los referentes en cosmética coreana en Chile, ofreciendo productos de belleza y cuidado personal a precios accesibles. En sus estanterías encontrarás skincare, maquillaje, accesorios, libros de cultura asiática y álbumes de artistas de K-pop.

En el mismo lugar cuentan con una cafetería, ideal para complementar la experiencia, así la visita se transforma en un panorama completo que mezcla belleza, cultura k-pop y gastronomía en un solo espacio.

La pausa oriental

Si quieres probar comida asiática rápida, sabrosa y lista al instante, La Pausa Oriental es una excelente parada en Estación Seúl. Esta propuesta de autoservicio combina la comodidad de elegir lo que quieres en su formato de autoservicio.

Aquí puedes encontrar una variada selección de comidas preparadas asiáticas, incluyendo el kimbap, diferentes tipos de arroz y fideos, opciones con proteína y salsas típicas de Asia. Todo está listo para llevar o para disfrutar en el lugar, ideal si quieres algo delicioso sin complicaciones.

¿Antojo de comida asiática? En @La Pausa Oriental vas a encontrar todos tus platos y snack favoritos Todo es autoservicio, hay ramen, onigiris, kimbap y mucho más. Perfecto para tu pausa rápida o cuando el antojo no puede esperar más ✨ 📍Av. Recoleta 351 @Estación Seúl

Qué hacer en Santiago: sabores japoneses y taiwaneses en tu recorrido por Patronato

Dulces Rufiko

Si estás pensando qué hacer en Santiago, Dulces Rufiko es una parada deliciosa para sumar a tu ruta. Esta pastelería japonesa artesanal, destaca por ofrecer una variedad de dulces típicos del Japón.

Aquí puedes encontrar una amplia selección de mochis, desde cheesecake, Oreo, matcha y yuzu. También ofrecen dangos, brochetas de bolitas de harina de arroz con diferentes salsas, y otras preparaciones dulces que evocan la cultura japonesa.

Hocha

Este local de gastronomía taiwanesa se ha convertido en uno de los favoritos para quienes aman el bubble tea y la comida callejera del este asiático.

Cuentan con bubble tea, ramen taiwanés y gua baos esponjosos y con variados rellenos, además de otras preparaciones típicas que están en tendencia. Es un panorama ideal para ir con amigos, probar algo distinto y sumarse a la ola de sabores que hoy marca la ruta gastronómica asiática.

Por el mes del amor, además, cuentan con una promoción especial: 2×1 en bubble tea del 16 al 22 de febrero, entre 16:00 y 20:00 horas, perfecto para una cita o una salida diferente.

Horario: