Qué hacer en Santiago: las mejores pastas al paso para un almuerzo rápido

Si te estás preguntando ¿qué hacer en Santiago? y necesitas una opción práctica para el almuerzo, las pastas al paso se han convertido en una de las alternativas favoritas para quienes buscan algo rápido, sabroso y conveniente.
La Región Metropolitana ofrece varias picadas donde puedes elegir tu tipo de pasta, combinar salsas y resolver el almuerzo en pocos minutos. Aquí te dejamos algunas de las mejores pastas al paso para comer rico sin perder tiempo.
Qué hacer en Santiago: pastas al paso imperdibles en el centro
Pastas Te Tinca
Dirección: Miguel Claro 680, Santiago, Región Metropolitana.
Si buscas qué hacer en Santiago a la hora de almuerzo y necesitas rápido y conveniente, Pastas Te Tinca es una opción que destaca por sus pastas frescas al paso.
A pasos del Metro Manuel Montt, este local ofrece distintos tipos de pasta, incluida versión vegana sin huevo y una variedad de salsas como pomodoro, boloñesa, pesto y veggie. Si prefieres algo más tranquilo, al lado tienen un restaurante para una experiencia más completa.
Paparolla
Dirección: Monjitas 294, Santiago, Región Metropolitana.
Este local a pasos del Parque Forestal, se ha ganado una buena reputación por sus pastas frescas al paso a precios accesibles, ideales para quienes comen fuera todos los días y buscan una alternativa distinta.
En Paparolla puedes pedir una variedad de pastas, como fettucine o ñoquis, preparadas al momento y servidas para llevar, con sus respectivas salsas y porciones contundentes.
Además, el lugar cuenta con opciones vegetarianas y veganas, lo que lo convierte en una elección versátil si buscas algo saludable pero también delicioso.
Qué hacer en Santiago: opciones de pasta que encuentras en Providencia
Loquissima Pasta
Dirección: Román Díaz 18, Providencia, Región Metropolitana.
Este local en Providencia te permite elegir tu propia pasta y hasta tres salsas para combinar a tu gusto, desde pomodoro, pesto, Loca Rachel o Loco Robertson con camarones y salsa Alfredo.
Las pastas se preparan al momento,cada una tiene su propio tiempo de cocción y cuenta con varias opciones vegetarianas y veganas disponibles. Además, existe un formato “Loquissima Picnic” si quieres pedir para compartir con bebidas incluidas.
Pasta al Vuelo
1)Dirección: Zenteno 181, Santiago Centro, Región Metropolitana.
2)Dirección: Santa Isabel 202, Providencia, Región Metropolitana.
3)Dirección: Alameda 102, Santiago Centro, Región Metropolitana.
Si estás buscando qué hacer en Santiago para un almuerzo rápido y realmente conveniente, Pasta al Vuelo se posiciona como una de las opciones más económicas del centro.
En su menú encontrarás opciones clásicas como boloñesa, pomodoro, carbonara, pesto y finas hierbas, todas al mismo precio. También cuentan con alternativas “Top Premium” como pollo al pesto, resuella de pollo agridulce y camarones a las finas hierbas, ideales si quieres algo un poco más contundente.
Además, en tu mes de cumpleaños puedes comer pasta gratis (boloñesa o carbonara) si vas acompañado de tres personas, solo debes presentar tu cédula y listo.