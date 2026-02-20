Home Viajes "qué hacer en santiago: las mejores pastas al paso para un almuerz..."

Qué hacer en Santiago: las mejores pastas al paso para un almuerzo rápido

Si buscas una alternativa rica, rápida y conveniente para el almuerzo, estas pastas al paso en Santiago se convierten en una excelente opción.

Natalia Hess
Si te estás preguntando ¿qué hacer en Santiago? y necesitas una opción práctica para el almuerzo, las pastas al paso se han convertido en una de las alternativas favoritas para quienes buscan algo rápido, sabroso y conveniente.

La Región Metropolitana ofrece varias picadas donde puedes elegir tu tipo de pasta, combinar salsas y resolver el almuerzo en pocos minutos. Aquí te dejamos algunas de las mejores pastas al paso para comer rico sin perder tiempo.

Qué hacer en Santiago: pastas al paso imperdibles en el centro

Pastas Te Tinca

Dirección: Miguel Claro 680, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago a la hora de almuerzo y necesitas rápido y conveniente, Pastas Te Tinca es una opción que destaca por sus pastas frescas al paso.

A pasos del Metro Manuel Montt, este local ofrece distintos tipos de pasta, incluida versión vegana sin huevo y una variedad de salsas como pomodoro, boloñesa, pesto y veggie. Si prefieres algo más tranquilo, al lado tienen un restaurante para una experiencia más completa. 

Paparolla

Dirección: Monjitas 294, Santiago, Región Metropolitana.

Este local a pasos del Parque Forestal, se ha ganado una buena reputación por sus pastas frescas al paso a precios accesibles, ideales para quienes comen fuera todos los días y buscan una alternativa distinta.

En Paparolla puedes pedir una variedad de pastas, como fettucine o ñoquis, preparadas al momento y servidas para llevar, con sus respectivas salsas y porciones contundentes.

Además, el lugar cuenta con opciones vegetarianas y veganas, lo que lo convierte en una elección versátil si buscas algo saludable pero también delicioso.

Qué hacer en Santiago: opciones de pasta que encuentras en Providencia

Loquissima Pasta

Dirección: Román Díaz 18, Providencia, Región Metropolitana.

Este local en Providencia te permite elegir tu propia pasta y hasta tres salsas para combinar a tu gusto, desde pomodoro, pesto, Loca Rachel o Loco Robertson con camarones y salsa Alfredo.

Las pastas se preparan al momento,cada una tiene su propio tiempo de cocción y cuenta con varias opciones vegetarianas y veganas disponibles. Además, existe un formato “Loquissima Picnic” si quieres pedir para compartir con bebidas incluidas. 

 Pasta al Vuelo

1)Dirección: Zenteno 181, Santiago Centro, Región Metropolitana.

2)Dirección: Santa Isabel 202, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Alameda 102, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago para un almuerzo rápido y realmente conveniente, Pasta al Vuelo se posiciona como una de las opciones más económicas del centro.

En su menú encontrarás opciones clásicas como boloñesa, pomodoro, carbonara, pesto y finas hierbas, todas al mismo precio. También cuentan con alternativas “Top Premium” como pollo al pesto, resuella de pollo agridulce y camarones a las finas hierbas, ideales si quieres algo un poco más contundente.

Además, en tu mes de cumpleaños puedes comer pasta gratis (boloñesa o carbonara) si vas acompañado de tres personas, solo debes presentar tu cédula y listo.

@pastaalvuelo.com

🇮🇹🍝LAS PASTAS AL PASO MÁS ECONOMICAS DE SANTIAGO🇮🇹🍝 @pastaalvuelo.cl 📍Calle Zenteno 181, Santiago Ⓜ️Universidad de Chile, Cerca. MENU🧑‍🍳 ••OPCIONES CLÁSICAS * PASTA BOLOÑESA POR $3.990 * PASTA POMODORO POR $3.990 * PASTA CARBONARA POR $3.990 * PASTA AL PESTO POR $3.990 * PASTA A LAS FINAS HIERBAS POR $3.990 ••TOP PREMIUM * POLLO AL PESTO $4.990 * RESUELLA DE POLLO AGRIDULCE $4.990 * CAMARONES A LAS FINAS HIERBAS $5.500 📆HORARIO DE ATENCIÓN * •Lunes a Sábado: 11:00 a 19:00 hrs * •Domingo: Cerrado

♬ sonido original – Pasta al vuelo
Source Texto: La Nación / Foto: La Fontana
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
8
