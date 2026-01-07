¿Qué hacer en Santiago?: Las mejores sangucherías de la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago y tienes antojo de algo sabroso, contundente y con identidad local, recorrer sus sangucherías es siempre una buena idea. Desde clásicos con décadas de historia hasta propuestas que reinventan el sánguche chileno, estos locales se han ganado un lugar en la memoria gastronómica de la capital.

Desde La Nación seleccionamos algunas de las mejores sangucherías de Santiago, locales imperdibles por su historia, calidad y generosas porciones.

Lomit’s

Ubicado en plena Av. Providencia, Lomit’s es uno de esos locales que forman parte de la historia gastronómica de Santiago. Abierto desde 1975 y con más de 50 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las fuentes de soda más tradicionales de la capital, manteniendo una propuesta simple, contundente y fiel a la cocina chilena clásica.

Su carta reúne más de 30 opciones de sánguches, con preparaciones generosas que van desde el churrasco y el lomito de cerdo hasta ave y carne mechada. Entre los más pedidos destacan el chacarero y el crudo, dos clásicos que han convertido al local en un referente obligado para los amantes del sánguche.

Abierto de lunes a sábado, entre las 10:00 y 23:30 horas, y ubicado en Av. Providencia 1980.

El Kika (Elkika Ilmenau)

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un buen sándwich con historia, Elkika Ilmenau aparece como una parada obligada en Providencia. Ubicado en el corazón del barrio, este local forma parte de la memoria gastronómica de la capital y, con más de 80 años de tradición.

Reconocido por sus grandes proporciones, dentro de los más populares, el Barros Luco XL, un sánguche contundente de churrasco y queso fundido, servido en pan frica o molde, a elección. A esto se suman otros infaltables del menú como los lomitos, los crudos y el completo chileno, siempre acompañados de papas fritas caseras, que se han transformado en parte del sello del lugar.

Elkika Ilmenau cuenta con dos direcciones en Providencia, Hernando de Aguirre 47 y Diego de Velásquez 2109, siendo una opción habitual tanto para almuerzos al paso como para comidas más relajadas.

Abierto de lunes a sábado, entre las 10:00 y 23:30 horas.

Fuente Rica Rica

Para buscan una alternativa distinta dentro de las fuentes de soda, Fuente Rica Rica se posiciona como una opción destacada en Ñuñoa. Esta fuente de soda propone una experiencia 100% vegana, reinterpretando clásicos de la gastronomía chilena en versiones libres de carne.

Su carta incluye sánguches, completos, chorrillanas y hamburguesas, donde el protagonista es el churrasco de seitán, un sustituto de la carne elaborado a base de gluten de trigo, marinado con especias y una sazón propia de la casa. Los completos, en tanto, se preparan con vienesa vegetal, mientras que el pan es artesanal y de masa madre, reforzando su propuesta cuidada y coherente.

Fuente Rica Rica cuenta con dos locales: uno en Vicuña Mackenna 135, en el centro de Santiago, y otro en Av. Irarrázaval 3498, en Plaza Ñuñoa.

Cada local cuenta con su propio horario y distintos horarios de cierre. Ambos operan desde las 13:00 y 13:15 horas y, en general, cierran cerca de las 23:00 horas, por lo que se recomienda revisar su Instagram para confirmar los horarios según el día y la sucursal.

Donde El Nano

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un sánguche que realmente marque la diferencia, Donde El Nano es un imperdible dentro de La Vega Central.

Este local se ha hecho conocido por llevar el formato XL al límite, con sándwiches que funcionan como verdaderas torres de comida, pensadas para compartir o para estómagos sin miedo.

Además de las opciones tradicionales, el gran sello de la casa está en sus preparaciones especiales. Uno de los más representativos es el Súper Nano, un sánguche contundente que combina lechuga fresca, plateada al vino tinto, tomate, porotos verdes, mayonesa casera, tocino y una generosa cascada de 200 gramos de queso, derretido con caldo de mechada para potenciar el sabor. Una preparación intensa, abundante y sin concesiones, que resume la identidad del lugar.

Donde El Nano cuenta con dos ubicaciones: su local original en La Vega Central local 235, al interior del mercado, y una segunda sucursal en Pío Nono 226, en pleno Barrio Bellavista.