Qué hacer en Santiago: las mejores tiendas para comprar materiales de arte

La capital cuenta con espacios especializados donde no solo encontrarás materiales de calidad, sino también asesoría, talleres y una comunidad creativa que impulsa nuevas ideas.
Desde tiendas enfocadas en caligrafía y técnicas en papel, hasta centros de abastecimiento para pintura profesional, manualidades y proyectos experimentales, Santiago ofrece múltiples alternativas para artistas, estudiantes y aficionados. Ya sea que busques renovar tus herramientas o comenzar un nuevo hobby, estas tiendas entraran en tu recorrido de qué hacer en Santiago.
Qué hacer en Santiago: dónde abastecerte si quieres empezar a crear
Arte Papel
Dirección: Las Urbinas 30, Providencia, Región Metropolitana.
Esta tienda especializada ofrece materiales para caligrafía, ilustración, técnicas en papel, pinturas y distintas disciplinas artísticas, convirtiéndose en un verdadero paraíso para artistas, diseñadores y aficionados.
Además de contar con productos de alta calidad, Arte Papel también realiza talleres y cursos donde se pueden aprender y perfeccionar distintas técnicas. Su propuesta no solo apunta a vender materiales, sino también a inspirar a quienes buscan experimentar con nuevas formas de expresión. En su catálogo encontrarás desde papeles especiales y tintas hasta marcadores, acuarelas y herramientas profesionales.
Color Animal
1)Dirección: Alonso de Córdova 3827, Esquina El Coihue, local 1, Vitacura, Región Metropolitana.
2)Dirección: Pedro de Valdivia 0180, Providencia, Región Metropolitana.
Color Animal es importador directo de reconocidas marcas internacionales de materiales de arte y papeles de impresión Fine Art, lo que garantiza productos de alta calidad. En su catálogo encontrarás pinturas, papeles especializados, lápices, marcadores, pinceles y herramientas para distintas disciplinas, desde ilustración y pintura tradicional hasta técnicas mixtas y proyectos más experimentales.
Cuentan con venta mayorista y distribución a lo largo de todo Chile, por lo que se posiciona como un referente para quienes buscan materiales que acompañen esa evolución creativa.
Qué hacer en Santiago: tiendas para ilustración, pintura y técnicas profesionales
Cromarti
Dirección: Monseñor Félix Cabrera 30, Providencia, Región Metropolitana.
Con una oferta amplia y variada, se ha consolidado como un espacio dedicado a suplir las necesidades de artistas, diseñadores, ilustradores y personas creativas con productos que cubren múltiples técnicas.
En Cromarti puedes encontrar desde pinturas y pigmentos, hasta pinceles, lápices, marcadores, papeles especiales y accesorios para dibujo e ilustración.Una de las características más destacadas es su enfoque en dar asesoría, por lo que su equipo está listo para ayudarte a elegir los productos más adecuados según tu proyecto.
Telas Atriles
Dirección: Jaime Guzmán Errázuriz 3080, Providencia, Región Metropolitana.
Si estás pensando qué hacer en Santiago y necesitas renovar tus materiales para pintar, Telas Atriles es uno de esos clásicos que todo artista debería conocer. Especializada en telas, soportes, lienzos y bastidores para óleo y acrílico, esta tienda destaca por su fabricación propia y su excelente relación precio-calidad.
Aquí encontrarás una amplia variedad de insumos: pinceles y acuarelas, además de marcas reconocidas internacionalmente. Su oferta está pensada tanto para estudiantes como para pintores profesionales que buscan materiales confiables para sus obras.
Qué hacer en Santiago: espacios creativos para manualidades
Motarro Diy
Dirección: San Alfonso 549, Santiago, Región Metropolitana.
Si te estás preguntando qué hacer en Santiago para abastecerte de materiales creativos, Motarro Diy es una tienda que merece estar en tu ruta de compras artísticas. Este espacio es ideal para quienes buscan herramientas, insumos y complementos para manualidades y trabajos personalizados.
En Motarro Diy encontrarás una selección variada de productos, desde elementos básicos para scrapbooking y trabajos en papel, hasta para decoración. Su catálogo incluye adhesivos, cintas, herramientas de corte, accesorios para modelado, materiales para lettering y muchas opciones para nuevas ideas de creación.
Rincón de mis sueños
Dirección: Rosas 1142, Santiago Centro, Región Metropolitana.
Otra parada imprescindible es Rincón de mis Sueños, una tienda que mezcla artesanía, insumos para manualidades y clases especializadas. Este espacio es ideal para quienes disfrutan explorar diversas técnicas artísticas y buscan materiales únicos para proyectos personales o regalos hechos a mano.
Rincón de mis Sueños destaca por sus productos como servilletas para decoupage, resina epóxica, accesorios para manualidades, herramientas y elementos para crear piezas únicas.