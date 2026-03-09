Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para probar comida alemana

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar sabores tradicionales de Europa, la comida alemana es una alternativa que cada vez suma más espacios en la capital. Desde restaurantes históricos hasta locales especializados en sándwiches, embutidos y platos típicos, hay distintas opciones para acercarse a esta gastronomía.

Preparaciones como salchichas alemanas, chucrut, schnitzel, pretzels y cerveza forman parte de la propuesta de varios locales que buscan recrear recetas tradicionales. Por eso, si te interesa descubrir nuevos sabores, aquí te mostramos algunos lugares para probar comida alemana en Santiago

Qué hacer en Santiago: dónde probar sándwiches y comida callejera inspirada en Alemania

Berlin Döner Kebab

Dirección: Gerónimo de alderete 1579, Vitacura, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Irarrázabal 1520, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar comida inspirada en la gastronomía alemana, una alternativa es Berlin Döner Kebab, un local que trae a la capital uno de los platos callejeros más populares de Berlín, el döner kebab.

Este plato nació en Alemania gracias a inmigrantes turcos y consiste en carne asada servida dentro de pan turco con verduras y distintas salsas. En el local se puede probar el Klassik Döner, con lechuga, tomate, pepino, perejil, cebolla morada y repollo morado, o el Premium Döner, que agrega verduras fritas y queso feta.

También ofrecen dürüm en tortilla grillada, DönerBox, además de acompañamientos como falafels, hummus y su trilogía de papas fritas. Entre sus platos también destaca el currywurst, una clásica salchicha alemana con salsa de curry.

Schwencke Emporio

Dirección: MUT piso -2, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Este local utiliza embutidos y carnes elaborados con recetas tradicionales alemanas desde 1950, originarias de la marca Schwencke, conocida por su producción artesanal en el sur del país.

En su menú se pueden encontrar preparaciones contundentes como sándwiches, choripanes, completos y empanadas, todos preparados con cecinas y embutidos de la marca. La idea del lugar es llevar a Santiago el auténtico sabor del sur, manteniendo recetas tradicionales y productos de alta calidad.

Este emporio se presenta como una alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar preparaciones con influencia de la cocina alemana.

Qué hacer en Santiago: restaurantes con tradición alemana

Alemán Experto

Dirección: Av. Camino Los Trapenses 3515, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Dirección: Diego de Velásquez 2051, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Kennedy 9321, Las Condes, Región Metropolitana.

Si quieres probar comida inspirada en la gastronomía alemana, Alemán Experto es un restaurante especializado en platos tradicionales de esta cocina. El local cuenta con varios restaurantes en Santiago, incluyendo comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura y muchas más comunas que puedes descubrir en su página web.

En su menú destacan preparaciones típicas como salchichas alemanas, schnitzel y platos acompañados con chucrut, además de distintos sándwiches y opciones para compartir. También ofrecen cervezas alemanas para acompañar la comida, recreando parte de la experiencia gastronómica de ese país.

Munich Malloco

Dirección: Av. Balmaceda 2933, Peñaflor, Región Metropolitana.

Si quieres vivir una experiencia con tradición alemana, Munich Malloco es uno de los restaurantes más conocidos del sector.

El lugar es un restaurante y centro turístico que mezcla gastronomía chilena y alemana, con platos tradicionales, cerveza y amplios espacios para eventos. Entre sus preparaciones se pueden encontrar especialidades típicas como salchichas alemanas, carnes, chucrut y postres tradicionales como kuchen.

Además, el recinto también organiza actividades especiales durante el año, como festivales gastronómicos y cerveceros, entre ellos el Saint Patrick Beerfest, programado para el 21 y 22 de marzo de 2026, para que descubras qué hacer en Santiago.