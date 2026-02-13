Qué hacer en Santiago: los mejores panoramas para celebrar el Año Nuevo Chino en la capital

Si te preguntas ¿Qué hacer en Santiago? durante estas fechas, la capital ofrece una variada cartelera de panoramas para sumergirse en la cultura china sin salir de la Región Metropolitana.

Festivales de luces, ferias al aire libre, exposiciones patrimoniales y celebraciones en templos y academias forman parte de la programación para recibir el Año Nuevo Chino. Una invitación a descubrir tradiciones, gastronomía típica y espectáculos para toda la familia en distintos puntos de la capital.

Qué hacer en Santiago: luces monumentales y una exposición imperdible para sumergirse en la cultura china

Tianfu Festival

Dirección: Pueblito de Las Vizcachas, Puente Alto.

Dirección: Parque Padre Hurtado, La Reina, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago para celebrar el Año Nuevo Chino, el Tianfu Festival es uno de los panoramas más llamativos de la temporada. Este evento, nacido en la provincia de Sichuan de China, es considerado el festival de luces chinas más grande de Latinoamérica y combina tradición, tecnología y arte en una experiencia familiar única.

Desde 2019 ha recorrido ciudades como Santiago, La Serena y Coquimbo, iluminando las noches con figuras monumentales, presentaciones artísticas tradicionales y muestras de gastronomía china.

Actualmente, el festival se encuentra en dos puntos de la capital:

Tianfu La Reina

Abierto de martes a domingo

Apertura: 19:00 horas

Del 11 al 17 de febrero, quienes sean Caballo en el zodíaco chino pueden ingresar gratis presentando su cédula de identidad.

El 14 de febrero cuentan con promoción especial 2×1 en entradas.

Tianfu en Pueblito de Las Vizcachas

Abierto de martes a domingo

De 18:00 a 00:00 horas

Entradas disponibles a través de Ticketplus.

@tianfufestival Tianfu Festival llega a Santiago con dos experiencias únicas para iluminar tus noches! 🐲✨ 🏮 En La Reina: cultura milenaria 🌸 En Puente Alto: bosque fantástico 🗓️Abierto de martes a domingo 📍Pueblito de las vizcachas, Puente Alto 🕣Apertura: 18:30 📍Parque Padre Hurtado, La Reina 🕣Apertura: 19:00 ¡¡Te esperamos !! 🐲✨ #Tianfu #TianfuFestival #Festivaldeluces #Panoramasantiago #Pueblitodelasvizcachas ♬ 全家福 – 阿野

Hecho en China

Dirección: GAM – Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, Región Metropolitana.

Si quieres un panorama cultural, la exposición Hecho en China en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) es una alternativa imperdible. La muestra reúne un centenar de objetos chinos pertenecientes al Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA), que no se exhibían de manera conjunta desde 1970.

La exposición invita a reflexionar sobre los significados de estos objetos, su memoria e identidad. La colección comenzó a formarse en 1953, cuando una delegación china donó piezas al museo tras una muestra realizada en el Castillo Hidalgo. Luego se sumaron nuevos envíos desde China, adquisiciones del director Tomás Lago tras su viaje en 1957 y la donación del artista José Venturelli en 1959.

La exposición se divide en tres ejes, el primero aborda los objetos como regalos diplomáticos de la República Popular China, el segundo explora el coleccionismo de figuras como Venturelli, y el tercero analiza piezas traídas por inmigrantes chinos junto con representaciones construidas en Chile.

Horario:

Fecha: 3 Octubre 2025 – 26 Marzo 2026.

Martes a Viernes: 10:00 a 20:00 hrs.

Sábado y Domingo: 11:00 a 20:00 hrs.

Lugar: Sala MAPA – Arte Popular (Edificio B, piso —1)

Qué hacer en Santiago: celebraciones culturales con actividades, talleres y tradiciones para toda la familia

Feria XinXin

Dirección: Parque de la Familia, Quinta Normal.

Este evento se realiza en el Parque de la Familia, en el sector Costanera Sur de Quinta Normal, y conmemora el Año del Caballo de Fuego con una programación especial.

Durante la jornada podrás disfrutar de danzas tradicionales chinas, danza del león, princesa del abanico y canto en chino mandarín. También habrá talleres gratuitos de artes marciales, actividades como pinta tu dragón y maquillaje artístico, además de caligrafía china y el tradicional árbol de los deseos.

La feria contará además con una variada oferta gastronómica, incluyendo baozis, wantán, arrollados primavera y otros platos típicos de la cocina china, convirtiéndose en una experiencia cultural completa al aire libre.

Horario:

Fecha: 14 y 15 de febrero

Sábado 14 — 12:30 a 21:00 hrs.

Domingo 15 — 12:30 a 20:00 hrs.

Templo Budista Fo Guang Shan

Dirección: Santa Amelia Parcela N.8, Talagante.

Este espacio de paz y conexión con la cultura china invita a celebrar en familia con una programación pensada para todas las edades. Durante el día habrá espectáculos de canto tradicional chino, danzas tradicionales y danzas del León, además de distintas presentaciones artísticas que llenarán el templo de color y energía.

También se realizará un mercado de beneficencia con venta de comida típica china, incluyendo opciones vegetarianas, bebidas, juegos para niños, pinta caritas, velas de oración y tarjetas para colgar en el Árbol de los Deseos.

Horario:

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entrada liberada

Academia China Yige

Dirección: Libertad 22, Santiago, Región Metropolitana.

Este centro educativo y cultural, dedicado a la enseñanza del idioma chino en todos sus niveles y a la preparación para el examen HSK, abrirá sus puertas para una celebración con shows artísticos y culturales en vivo, exposición de artes marciales e interpretación de música tradicional china.

También habrá stands de medicina tradicional china y puestos con comida asiática, además de clases gratuitas de chino y danza china para quienes quieran acercarse al idioma y las tradiciones de manera práctica.

El evento se realizará en un espacio techado, a pasos del Metro Unión Latinoamericana, ideal para asistir en familia o con amigos y sumarse a los panoramas de qué hacer en Santiago durante estas fechas.

Horario: