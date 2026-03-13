Qué hacer en Santiago: los mejores panoramas para este fin de semana

Con la llegada del fin de semana, Santiago ofrece una variedad de actividades para disfrutar en distintos puntos de la ciudad. Desde conciertos al aire libre y festivales gastronómicos, hasta ferias culturales y espectáculos de danza, existen panoramas para quienes buscan salir de la rutina y aprovechar los espacios culturales de la capital.

Si aún no tienes planes y te preguntas qué hacer en Santiago, este fin de semana habrá eventos gratuitos y abiertos a la comunidad.

Qué hacer en Santiago: ferias, gastronomía y actividades culturales para recorrer

Festival del Tomate

Dirección: Padre Mariano 140, Providencia, Región Metropolitana.

Si te gusta la gastronomía, el Festival del Tomate 2026 vuelve con su tercera edición en Providencia, una actividad que mezcla cocina, agricultura y panoramas para toda la familia.

El evento es organizado por la Municipalidad de Providencia junto a Mercado Huertero y se realizará en el espacio Espacio Verde Urbano, donde durante dos días habrá degustaciones de distintas variedades de tomates, cocina en vivo, talleres y actividades educativas.

Entre los invitados destacan reconocidos cocineros como Cristian Urrutia, Tadeo Castelvero, Erick Acevedo, Julio Cuevas, Javier Avilés, Mónica Polanco y Martín Torres, quienes participarán en distintas sesiones de cocina en vivo.

Durante el festival también habrá actividades pensadas para todas las edades, como el Concurso del Tomate Más Grande, degustaciones de distintas variedades, talleres sobre cultivo de tomates y espectáculos infantiles con títeres y cuentacuentos.

Además, participarán diversos productores y emprendedores, quienes ofrecerán sus productos durante la jornada.

Fecha: sábado 14 y domingo 15 de marzo

Horario: 10:00 a 17:00 horas

Lugar: Espacio Verde Urbano

Entrada: gratuita

Exposición de talleres Puente Mujer

Dirección: Plaza de Puente Alto

Descubre la Exposición de Talleres Puente Mujer 2026, una actividad organizada por la Oficina de la Mujer de Puente Alto para dar a conocer los distintos talleres disponibles durante el año en tu recorrido por qué hacer en Santiago.

La instancia busca que las vecinas puedan informarse sobre las actividades que se realizarán este 2026 antes del proceso de inscripción, que se abrirá durante la semana siguiente. Durante la jornada se presentarán distintos espacios formativos y recreativos pensados para la comunidad.

Entre los talleres que se podrán conocer se encuentran bisutería, pintura artística, biodanza, yoga, huertos, peluquería y barbería, manicura y tejido crochet, entre otros. La idea es que las asistentes puedan informarse, compartir y resolver dudas sobre las actividades que ofrece el programa Puente Mujer.

Fecha: sábado 14 de marzo

Horario: 10:00 a 13:00 horas

Lugar: Plaza de Puente Alto

Entrada: gratuita

Qué hacer en Santiago: panoramas con música y danza para disfrutar en vivo

“Santiago es Música”: El pulso de la ciudad

Dirección: Plaza de Armas de Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago este fin de semana y te gusta la música en vivo, una de las actividades destacadas será “Santiago es Música”, un concierto al aire libre que se realizará en pleno centro de la capital.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Santiago junto al Teatro Municipal, transformará la Plaza de Armas en un gran escenario. Bajo la dirección del maestro Pedro-Pablo Prudencio, la Orquesta Filarmónica de Santiago interpretará la Sinfonía n.° 9 en mi menor, op. 95 “Desde el Nuevo Mundo”, una de las obras más reconocidas del compositor Antonín Dvořák.

El concierto busca acercar la música a la ciudadanía y poner en valor el centro histórico de la ciudad, en una jornada cultural gratuita pensada para todo público.

Fecha: domingo 15 de marzo

Hora: 19:00 horas

Lugar: Plaza de Armas de Santiago

Duración: aproximadamente 1 hora

Festival de Flamenco 2026

Dirección: Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350, Región Metropolitana.

El Festival de Flamenco 2026 llegará a Vitacura con una jornada dedicada a este arte tradicional español, en el marco de las actividades del Mes de la Mujer.

El evento reunirá a compañías nacionales de flamenco en un espectáculo al aire libre que combinará baile, cante y guitarra. La iniciativa es organizada por la Corporación Cultural de Vitacura y busca destacar el aporte de las mujeres en la música y la danza.

Durante la jornada se presentarán distintos montajes, entre ellos “Que corra el aire” de la Compañía La Plazuela, un espectáculo con 13 artistas en escena que mezcla los cantes tradicionales del flamenco con nuevas propuestas escénicas. También participará la Compañía Dolores Contador con “¡Vivir Flamenco!”, una puesta en escena con música y danza en vivo.

El festival finalizará con “¡De aquí y de allá!”, espectáculo dirigido por el chileno Felipe Clivio, quien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en España y propone un diálogo entre las culturas de Chile y España a través del flamenco.

Fecha: sábado 14 de marzo

Apertura de puertas: 18:00 horas

Inicio del espectáculo: 19:00 horas

Lugar: Lo Matta Cultural

Duración: 19:00 a 22:00 horas aproximadamente.

Saint Patrick’s Day

Dirección: Centro Cultural Las Condes

Saint Patrick’s Day es un festival dedicado a la música, danza y tradiciones de Irlanda, para un panorama novedoso mientras descubres qué hacer en Santiago.

Por cuarto año consecutivo, el recinto organizará esta fiesta cultural que invita a conocer más sobre la historia y la identidad irlandesa. Durante la jornada se podrá recorrer una feria con stands temáticos, además de disfrutar de foodtrucks, concursos y juegos tradicionales.

También incluirá clases de danza celta, un pasacalle y presentaciones de música y baile irlandés. Uno de los momentos destacados será el espectáculo en vivo de Banda Tara, que pondrá ritmo a la celebración con interpretaciones inspiradas en la tradición musical de Irlanda.