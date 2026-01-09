¿Qué hacer en Santiago?: Los mejores parques para pasear con perros

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan lugares donde pasear con perros de forma responsable, la capital ofrece parques amplios, senderos accesibles y áreas verdes que combinan naturaleza, buenas vistas e infraestructura adecuada.

Ya sea para caminatas relajadas, trekking urbano o simplemente estirar las piernas, desde La Nación te recomendamos algunos espacios ideales para recorrer junto a tu mascota.

Parque Cerro Calán

Ubicado en la comuna de Las Condes, este cerro isla se presenta como un panorama distinto para quienes buscan hacer trekking urbano junto a su perrito.

El Parque Cerro Calán ofrece un entorno abierto y tranquilo, menos saturado que otros miradores de la ciudad, ideal para recorridos pausados en compañía de mascotas.

Con una superficie aproximada de 56 hectáreas, el cerro cuenta con un sendero perimetral de casi 2 kilómetros, una media hora de trayecto en un sendero plano y de accesibilidad universal, lo que permite paseos largos sin mayores exigencias físicas. A lo largo del circuito se obtienen vistas despejadas de la ciudad, la Cordillera de los Andes y otros cerros isla que marcan el paisaje de Santiago.

El recorrido dispone de bolsas para recoger desechos, además de bebederos, agua potable y baños en buen estado, facilitando una visita cómoda y responsable tanto para los perros como para sus dueños.

Dirección y horarios

• Dirección: Camino El Observatorio 1515, comuna de Las Condes.

• Horarios: Abierto todos los días, de 07:30 a 20:00 horas.

@streetdogs_cl 📍Trekking 100% Petfriendly en SCL ⁣ ⁣ Te dejo esta recomendación de trekking 100% en la comuna de Las Condes, este es el Parque Observatorio Cerro Calán, el cual permite llevar perros con correa en su circuito de 2 km. ⁣ ⁣ Es de dificultad baja, casi siempre plano, con un sendero demarcado y con distintos puntos de observación, con asientos y hasta zona de picnic y juegos para niños. Ideal para ir en familia y con tu mascota a disfrutar del paisaje y aire libre 🏔️. ⁣ ⁣ El equipo de paseo que utilizamos para este paseo fue:⁣ ⁣ – Correa Light 5 mts: Liviana y resistente, ideal para paseos outdoor, super sport. ⁣ ⁣ – Arnés Strap: Liviano, cómodo y ergónico. Ideal para dar esa sensación de libertad y comodidad en actividades deportivas. ⁣ ⁣ Déjanos tu recomendación de más lugares para visitar con nuestras mascotas 🐶 ⁣ ⁣ #Chile #perro #perros #petfriendly #trekking #correa ♬ In the Summertime – Mungo Jerry

Parque Bicentenario

Elegante, amplio y bien cuidado, el Parque Bicentenario es uno de los espacios verdes más valorados en Vitacura, con sus áreas naturales con infraestructura pensada tanto para el descanso como para la actividad física.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, este recinto se extiende por cerca de 30 hectáreas y se ubica a orillas del río Mapocho, el parque ofrece senderos planos ideales para caminar, trotar o andar en bicicleta junto a tu mascota.

Además, cuenta con un circuito especialmente pensado para perros, que incluye un área cercada de 920 m² equipada con juegos de agilidad, como plataforma de adiestramiento, muro, barras, plataformas, rueda para saltos y un túnel de desplazamiento.

Además, el espacio incorpora un bebedero especial para perros y, para sus dueños, áreas de estar con escaños y zonas de sombra, lo que permite disfrutar del paseo con mayor comodidad.

Dirección y horarios

• Dirección: Entre el nudo vial Pérez Zujovic y la calle Isabel Montt, comuna de Vitacura.

• Horarios: Lunes a domingo, de 08:00 a 23:00 horas.

Parque O’Higgins

Es el parque donde los perritos también se roban las miradas durante la Parada Militar. El Parque O’Higgins, ubicado en pleno centro de Santiago, es una de las alternativas más accesibles para quienes se preguntan qué hacer en Santiago junto a sus mascotas.

Con una superficie de 74 hectáreas, el recinto ofrece amplias praderas ideales para pasear con el regalón de la casa, además de zonas de pasto para picnic, pistas para correr o andar en bicicleta y distintos espacios recreativos que conviven dentro del parque.

Debido al alto flujo de personas, especialmente durante la semana y los fines de semana, se recomienda llevar a los perros con correa. El parque no cuenta con zonas de caniles, pero su tamaño permite paseos tranquilos en distintos sectores del recinto.

Dirección y horarios

• Dirección: Avenida Viel, entre Tupper y Rondizzoni, Santiago Centro.

• Horarios de verano:

– Lunes: 12:00 a 20:30 horas.

– Martes a domingo: 07:00 a 20:30 horas.

Parque Padre Hurtado

El segundo parque más grande de Chile, Parque Padre Hurtado, compartido por las comunas de La Reina, Las Condes y Providencia, el parque combina áreas naturales, buena infraestructura y recorridos pensados para caminatas tranquilas junto a mascotas.

Con más de 52 hectáreas, el recinto cuenta con senderos amplios, extensas zonas de pasto y sectores arbolados que entregan sombra durante gran parte del día, lo que lo convierte en un lugar habitual para paseos familiares y caminatas con perros, especialmente en horarios de menor afluencia.

El ingreso de mascotas está permitido, pero el uso de correa es obligatorio en todo el parque. El parque dispone de baños, áreas de descanso y servicios, facilitando una visita cómoda y responsable.

Dirección, horarios y entradas

• Dirección: Avda. Francisco Bilbao Nº 8105, comuna de La Reina.

• Horarios: Martes a domingo y festivos, de 08:30 a 18:00 horas.

• Entrada: peatonal: $500 y dueño con mascota: $1.000.