Qué hacer en Santiago: panoramas, ferias y actividades por el Mes del Libro 2026

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante el Mes del Libro, la ciudad se llena de panoramas culturales que invitan a redescubrir la lectura de forma entretenida. Ferias, actividades familiares, encuentros con autores y experiencias interactivas.

Estas actividades están pensadas para todas las edades y gustos en distintos sectores de la Región Metropolitana. Aquí te dejamos una selección de panoramas imperdibles para celebrar la lectura en Santiago.

Qué hacer en Santiago: descubre las distintas ferias del libro y encuentros literarios en la ciudad

Feria del Libro Vitacura

Dirección: Av. Pdte. Kennedy 9350, Vitacura, Región Metropolitana.

El evento contará con más de 45 expositores, además de una variada programación que incluye lanzamientos de libros, conversatorios, espectáculos familiares y actividades para todas las edades.

Entre los invitados destacan autores como Alberto Fuguet, Guillermo Parvex, Rafael Gumucio y Gabriel León, quienes participarán en presentaciones, firmas y encuentros con el público.

Uno de los grandes atractivos será la exposición “Chile y el mundo unidos por el cómic”, que reúne obras de artistas nacionales e internacionales, junto con una innovadora experiencia de realidad virtual que permitirá a los asistentes sumergirse en universos literarios como Harry Potter o Alicia en el país de las maravillas.

Además, habrá talleres infantiles a cargo del Museo Artequin, espectáculos de teatro y música en vivo.

Fecha: 9 al 12 de abril

Hora: 10:00 a 19:00 hrs.

Lugar: Lo Matta Cultural

Entrada liberada

Feria Encanto Literario

Dirección: Villavicencio 395, 2° piso, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante el Mes del Libro, la Feria Encanto Literario es una excelente alternativa para descubrir nuevas historias y apoyar a creadores locales.

El evento reunirá a más de 30 escritores independientes, además de editoriales, tiendas temáticas y artistas, en un espacio dedicado a la lectura y la creatividad.

La feria también contará con la participación de cosplayers y diversas actividades que buscan acercar la literatura a nuevos públicos, generando un ambiente dinámico y cercano para quienes disfrutan de los libros y la cultura.

Fecha: 18 y 19 de abril

Hora: 11:30 a 20:00 hrs.

Lugar: Casa O de Lastarria

Entrada liberada

Feria del Libro en Factoría Franklin

Dirección: Av. Eyzaguirre 02115, Puente Alto, Región Metropolitana.

La Feria del Libro en Factoría Franklin es una alternativa ideal para quienes quieren descubrir nuevas propuestas editoriales. El evento reunirá a editoriales independientes, proyectos autogestionados e ilustradores, en un espacio que mezcla literatura, arte y comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de libros, talleres, conversaciones y firmas, además de una oferta gastronómica que complementa la experiencia. Más que una feria tradicional, se trata de un punto de encuentro cultural dinámico donde los libros se viven más allá de la lectura.

Fechas: 18, 19, 25 y 26 de abril

Lugar: Factoría Franklin

Qué hacer en Santiago: panoramas familiares y actividades para celebrar la lectura

Feria de libros usados

Dirección: Manuel Montt, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante el Mes del Libro, la Feria de libros usados es un panorama ideal para quienes disfrutan de la lectura y buscan títulos a buen precio.

La actividad se realizará en el frontis de la Biblioteca Municipal de Providencia, donde libreros de la galería Veneto ofrecerán una variada selección de libros usados con historia.

Este evento es una excelente oportunidad para encontrar ese libro que llevas tiempo buscando, descubrir nuevas lecturas y darle una segunda vida a ejemplares únicos, en un ambiente cercano y accesible.

Fecha: 20, 21 y 22 de abril

Lugar: Frontis de la Biblioteca Municipal de Providencia

Hora: 11:00 a 18:00 hrs.

Puente Alto Mágico y Literario

Dirección: Av. Eyzaguirre 02115, Puente Alto, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante el Mes del Libro, la jornada Puente Alto Mágico y Literario es un panorama ideal para disfrutar en familia con actividades gratuitas. El evento ofrecerá una programación diversa que mezcla literatura, cine, talleres y experiencias inspiradas en el mundo de la fantasía.

Uno de los principales atractivos será la FILPA, la Feria Independiente del Libro de Puente Alto, que reunirá a editoriales, mediadores de lectura y espacios de narración oral. A esto se suma el Potter Fest en el exterior, con actividades como duelos, trivia y cosplay.

Además, durante la jornada habrá un ciclo de cine con películas basadas en obras literarias como El Mago de Oz, La historia sin fin y Drácula de Bram Stoker, junto con talleres de poesía, escritura y creación.

Uno de los hitos más importantes será la inauguración de la Biblioteca Comunitaria Juan Marengo, un nuevo espacio que busca fortalecer el acceso a la lectura y el encuentro entre vecinos.