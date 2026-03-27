Qué hacer en Santiago: panoramas para abril con festivales, talleres y cultura

Abril se instala como uno de los meses más movidos del año en la capital, con una agenda cargada de actividades para todos los gustos. Si estás buscando qué hacer en Santiago, este mes ofrece desde conciertos inspirados en videojuegos y anime, hasta festivales gastronómicos, ferias culturales y eventos deportivos que convocan a miles de personas.

Ya sea que prefieras salir a recorrer barrios llenos de vida, disfrutar de la música en vivo o sumarte a experiencias más creativas, la ciudad se llena de opciones para aprovechar los días otoñales en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: panoramas musicales imperdibles

Hollow Knight Acustico

Dirección: Arturo Prat 33, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante abril, este panorama es perfecto para fanáticos de los videojuegos y la música en vivo. El concierto acústico de Hollow Knight propone una experiencia íntima que reinterpreta su icónica banda sonora con arreglos para quinteto de cuerdas y piano.

A cargo del Cuarteto Bronte, este espectáculo invita a sumergirse en la atmósfera melancólica y misteriosa de Hallownest. Es ideal tanto para quienes conocen el videojuego como para quienes buscan escuchar música distinta.

Una oportunidad única para redescubrir una de las bandas sonoras más aclamadas del mundo indie, que promete una noche especial en la capital.

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 19:00 hrs

Lugar: Centro Cultural CEINA

Concierto Instrumental: Fullmetal Alchemist

Dirección: Seminario 44, Providencia, Región Metropolitana.

Si eres fan del anime y de la cultura japonesa, este concierto inspirado en Fullmetal Alchemist es un imperdible. El Quinteto de Vientos Ars Nova presenta un recorrido musical por una de las bandas sonoras más queridas del género, reinterpretada en formato instrumental.

El primer acto esta enfocado en la atmósfera más oscura y melancólica de la versión de 2003, y el segundo centrado en la versión de Brotherhood. A lo largo del concierto, podrás revivir momentos clave de la historia de los hermanos Elric, con melodías que van desde la nostalgia y el drama hasta la acción y las victorias más icónicas.

Fecha: Sábado 18 de abril

Hora: 20:00 hrs (apertura de puertas 19:15)

Lugar: Bar 44

Qué hacer en Santiago: festivales, ferias y eventos para disfrutar

Fiesta de la Cerveza Las Vizcachas

Uno de los panoramas más esperados del mes es la tradicional Fiesta de la Cerveza Las Vizcachas, que este 2026 celebra su versión XIX. Este evento, que es un clásico en Puente Alto, mezcla música en vivo, gastronomía y una amplia oferta de cervezas artesanales de distintos rincones de Chile.

En esta edición, el foco estará en la música ranchera, con artistas como Los Kuatreros del Sur, Viking’s 5, La Gran Magia Tropical y Banda Tropikal de Vallenar, quienes animarán la jornada con shows en vivo. Además, el evento contará con más de 100 variedades de cerveza artesanal, desde estilos clásicos hasta opciones frutales, ideales para todos los gustos.

También habrá food trucks, emprendedores locales, juegos inflables para niños y distintas actividades, lo que lo convierte en un panorama ideal para ir en grupo o en familia.

Fecha: sábado 11 de abril

Hora: desde el mediodía (horario puede variar según programación)

Lugar: Club de Campo Las Vizcachas, Puente Alto

Vendimia Fest

Dirección: Av. Italia entre Marín y Caupolicán

Este evento transforma el Barrio Italia en una verdadera fiesta, donde se mezcla la cultura, gastronomía y música en vivo.

Durante dos días, más de 40 viñas de distintos valles del país llegan a la ciudad para ofrecer degustaciones, venta de vinos y la posibilidad de conocer directamente a sus productores. A esto se suman catas guiadas, maridajes, DJs, clases de cueca, emprendimientos y la clásica pisada de uva, en una experiencia que celebra el cierre de la temporada de vendimias en Chile.

La entrada incluye una copa oficial del evento, cuatro tickets de degustación y acceso a todas las actividades, convirtiéndolo en un panorama ideal para recorrer con amigos, mientras descubres qué hacer en Santiago.

Fecha: 11 y 12 de abril

Hora: sábado 12:00 a 22:00 hrs / domingo 12:00 a 20:00 hrs

Lugar: Barrio Italia, Providencia

Mercado Colores de Yungay III

Dirección: Santo Domingo 2745, Santiago, Región Metropolitana.

En el marco del aniversario número 187 del histórico Barrio Yungay, llega una nueva edición del Mercado Colores de Yungay, un panorama perfecto para quienes buscan cultura, arte y comunidad en un solo lugar.

Este evento reúne lo mejor del espíritu del barrio con una jornada llena de música en vivo, emprendimientos locales, arte y actividades para recorrer con calma. Es una invitación a redescubrir uno de los sectores más tradicionales y vibrantes de Santiago, apoyando a creadores independientes y disfrutando de un ambiente lleno de identidad y buena energía.

Fecha: 25 de abril

Hora: 12:00 a 21:00 horas

Lugar: Barrio Yungay

Maratón de Santiago 2026

Uno de los eventos deportivos más importantes del país vuelve a tomarse las calles de la capital, el Maratón de Santiago 2026. Esta tradicional competencia reúne a miles de corredores nacionales e internacionales, donde cada kilómetro se vive con energía.

Con recorridos que atraviesan distintos puntos emblemáticos de la ciudad, logrando ser una experiencia única. Es un panorama imperdible de abril que combina deporte, comunidad y la posibilidad de redescubrir Santiago desde otra perspectiva.

La maratón contará con tres distancias para distintos niveles: 10K, 21K y 42K, permitiendo que tanto principiantes como corredores experimentados se sumen al desafío. Además, incluye actividades previas como la Expo Running, donde se entrega el kit y se vive el ambiente previo a la carrera.

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: desde las 07:00 hrs

Lugar: salida en el Palacio de La Moneda, Santiago.

Qué hacer en Santiago: talleres y experiencias creativas

Taller: Iniciación a la acuarela — expresarse en agua y color

Este taller de acuarela es una excelente opción para reconectar con el arte y explorar nuevas formas de expresión. Inspirado en el legado de Lea Kleiner, esta experiencia invita a sumergirse en el lenguaje del agua y el color a través de un proceso guiado.

El taller será impartido por Adelaida Larraín Vergara, artista visual y docente especializada en acuarela, quién acompañará a los participantes durante seis sesiones enfocadas en la experimentación y el desarrollo del lenguaje personal.

Aquí podrás trabajar técnicas como el “húmedo sobre húmedo”, explorar la mezcla de colores, la luz, la textura y crear composiciones como bodegones, flores o cielos.

Fechas: del 11 de abril al 30 de mayo de 2026 (6 sesiones)

Hora: 10:00 a 12:30 hrs

Lugar: Universidad de los Andes (Campus)

Taller Abierto: Los oficios del libro

Si te interesa el mundo editorial y buscas un panorama creativo y no sabes qué hacer en Santiago, el Taller Abierto: Oficios del libro es una de las experiencias más completas del mes. Esta iniciativa, que se realiza en MUT, invita a conocer cómo se crean libros, fanzines y piezas gráficas a través de distintos oficios y técnicas.

Durante todo abril habrá una estación activa para producir proyectos editoriales reales, además de una programación especial de talleres y actividades todos los sábados.

El espacio se ubicará frente a Librería Azafrán, consolidando un punto de encuentro para amantes de la lectura, el diseño y la creación.

Fechas: durante todo abril + talleres los sábados (4, 11, 18 y 25 de abril)

Hora: 10:00 a 21:00 hrs

Lugar: MUT, piso 3 (frente a Librería Azafrán)

Programación destacada: