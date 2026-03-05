Qué hacer en Santiago para probar los mejores sakes y vivir la cultura japonesa

El sake, la bebida tradicional de Japón, servido en pequeñas tazas ya sea frío o caliente, es un trago perfecto para maridar una rica comida o simplemente saborearlo lentamente.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para adentrarte en la auténtica cultura japonesa, la capital esconde barras y cantinas niponas donde este fermentado de arroz es el verdadero protagonista. Descubre acá cuatro locales imperdibles para brindar al mejor estilo oriental.

Un ramen de calidad con sake en Vitacura

Kintaro Ramen

Si estás buscando qué hacer en Santiago para sumergirte de lleno en la auténtica cultura japonesa, Kintaro Ramen es una parada obligatoria en Vitacura.

Aunque su nombre remita a sus famosos caldos, la verdadera joya de su propuesta moderna es su cuidada coctelería de autor, un espacio donde el sake toma el protagonismo absoluto de la velada.

Sea un espumoso como el Sparkling Hana Awaka, o algo más elegantes y tradicionales como el Gazzan Houjun o Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai, tienen para todos los gustos.

Además, podrás degustar un ramen de cerdo o el spicy miso ramen. Si prefieres las opciones vegetales, el ramen veggie especial es de los más celebrados: un tazón con caldo de miso, aceite de hongos, tofu, shiitake grillado, choclo salteado, algas, cebollín, sésamo y fideos de la casa.

Puedes vivir esta experiencia nipona visitando su local en Av. Alonso de Córdova 4134.

@tommydemonica Comer RAMEN en Santiago de Chile se ha vuelto cada día más accesible. Los hay baratos, los hay buenos y esta Ramen Kintaro. Si, en los comentarios de seguro te van a decir que vayas al otro (que no nombraré porque un día me ningunearon y juré nunca más volver). Eso esta bien, tu puedes ir donde tu quieras, pero yo te voy a mostrar toooooodas las otras alternativas que hay para que te de hambrecita y para que te tientes con todo lo que voy a comer. Ramen Kintaro 📍 Dirección: Monjitas 460, Santiago. [Esta reseña no es publicidad] [Esta reseña no es publicidad] ♬ sonido original – Tommy Demonica 🍕 – Tommy Demonica 🍕

Qué hacer en Santiago para probar el auténtico sabor a sushi

Japón Restaurant

Este clásico con más de 50 años de historia es una verdadera institución de la gastronomía nipona en la ciudad.

Fue uno de los primeros restaurantes japoneses en abrir en la capital y, hasta el día de hoy, mantiene un ambiente completamente tematizado que te transporta directo al otro lado del mundo.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para experimentar la riqueza de una tradición milenaria, su barra es la respuesta. En este lugar se enorgullecen de ofrecer una selección de los mejores sakes, probando combinaciones como el Sake Sour

Para lograr el maridaje perfecto, sea acompañado con el Pulpo Olivo Roll, relleno de pulpo, queso crema y cebollín. Si vas en grupo, la mejor opción son sus monumentales tablas de hasta 74 piezas de sushi, que combinan sashimi especial, uramakis y nigiris de atún, salmón y albacora; ideales para realzar las notas de la bebida.

Al ser un lugar tan auténtico de la cultura japonesa y uno bastante popular, te recomendamos asegurar tu visita reservando directamente desde su web. Los podrás encontrar en Barón Pierre de Coubertin 39, Santiago.

Un buen sake en Recoleta o Providencia

Momotaro Foods

Si buscas qué hacer en Santiago para vivir la experiencia de un auténtico izakaya —el tradicional bar de tapas nipón, Momotaro es para ti.

Aunque nació el 2022 en Recoleta (Loreto 158) y se hizo famoso por sus largas filas, su segundo local en Providencia (San Pío X 2393, bajo el Alto Japón) elevó la apuesta para sumergir a los comensales en la verdadera cultura japonesa.

Aquí el sake es el indiscutido protagonista de la velada. La barra ofrece una nutrida selección de etiquetas en copa, destacando sugerencias de la casa como el clásico Otokoyama o el aromático Momonikoisuru nijuuniji. P

Para acompañar estas exclusivas copas, el maridaje ideal es el mini Kaisendon, un delicado tazón de arroz coronado con cortes fresquísimos de caballa, lenguado y albacora. Si prefieres el favorito de la casa prueba el Miso Ramen: fideos de trigo hechos a mano en una sopa espesa de verduras, pasta de miso y caldo de pollo.

Qué hacer en Santiago para conocer una verdadera cantina japonesa

Goemon

Abierto en 2013 en Providencia, en Manuel Montt 38 es una verdadera cantina nipona, con sakes como tradicionales como Kikusakari, o un sabor frutal seco como Suigei Harmony.

Para maridar estas copas, la sugerencia experta es pedir un sake Junmai daiginjo y acompañarlo con las sabrosas “Tablas Goemon”, que incluyen delicias como pollo karaage, hamburguesa de edamame y age nasu.

Su formato de tapas también brilla con clásicos como los harumaki y el kushi katsu. Y si el apetito exige platos de fondo, el Pescado Teriyaki y el Sashimi Teishoku son opciones seguras.