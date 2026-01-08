¿Qué hacer en Santiago?: Recorre las heladerías imperdibles de la capital

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, las heladerías aparecen como una alternativa simple y transversal, perfecta para una pausa durante el día o una salida relajada por la tarde.

Desde La Nación te recomienda algunas heladerías destacadas de Santiago, con propuestas que van desde sabores tradicionales hasta preparaciones de autor, además de opciones veganas y sin azúcar.

El Taller

El Taller ya es un clásico de los helados en la capital y una referencia para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar sabores distintos.

Con tres locales en la ciudad, la heladería ha sido reconocida entre las Mejores 40 Heladerías del Mundo por The Daily Meal, destacando por una propuesta basada en sabores innovadores inspirados en la cultura chilena.

Su carta incluye preparaciones originales como cola de mono, harina tostada, maní confitado, melón con vino y maracuyá con salsa de higos, junto a una selección de sabores clásicos que complementan su oferta.

Locales

MUT (Avenida Apoquindo 2730, Santiago

(Avenida Apoquindo 2730, Santiago Providencia (Avenida Providencia 1467, Providencia)

(Avenida Providencia 1467, Providencia) La Dehesa (Avenida La Dehesa 1570, Lo Barnechea)

Poga Heladería

Para quienes buscan disfrutar de buenos helados y además incluir a su mascota en el panorama, Poga Heladería es una opción distinta.

Ubicada en Alonso de Córdova 2467, Vitacura, este local propone una experiencia pensada tanto para humanos como para perros.

El lugar ofrece helados formulados para perros y humanos, con preparaciones plant based, sin gluten, sin soya y sin azúcar añadida. Para las personas, hay helados cremosos con sabores frutales, frapuccino, nutelada y snickers, mientras que para los peludos destacan las paletitas en forma de huella.

Además de su oferta de helados, el local cuenta con una variedad de postres veganos, convirtiéndose en una alternativa ideal para combatir los días de calor.

Horario

Martes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

Filippo

Este local es una parada obligada en Plaza Ñuñoa, donde se encuentra la primera sede de la cadena.

Con más de quince años de trayectoria, la heladería se ha expandido por distintos puntos de la ciudad, consolidando una propuesta de sabores de autor.

Su oferta combina helados cremosos a base de leche, preparaciones elaboradas con pastas frutales italianas y el uso de frutas naturales provenientes de su propio huerto. Entre los sabores disponibles se encuentran arroz con leche, blanco maracuyá, plátano manjar y dulce fudge, además de opciones de heladería vegana.

Locales

Flandes (Flandes 1030, Las Condes)

(Flandes 1030, Las Condes) Plaza Ñuñoa (Irarrázaval 3502, Ñuñoa)

(Irarrázaval 3502, Ñuñoa) Malls: Mall Plaza Los Dominicos y Mall Plaza Norte

Mall Plaza Los Dominicos y Mall Plaza Norte Pocuro (Pocuro 2900, Providencia)

In Fiore

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de helados artesanales, In Fiore es una alternativa que conecta directamente con el sabor italiano.

Su propuesta se basa en preparaciones elaboradas en el mismo local, utilizando ingredientes de temporada y recetas de origen italiano, con una apuesta clara por la artesanía y el buen sabor.

En su vitrina conviven clásicos como stracciatella, café y lúcuma, junto a sabores de estación como frutilla, arándano, melón y tuna. Además, el local ofrece helados a base de agua, con opciones veganas y sin azúcar, ampliando su propuesta para distintos gustos.

Dirección

Santa Isabel 0327, Barrio Italia.