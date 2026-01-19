Qué hacer en Santiago: recorre los skateparks de la capital

Los skateparks se han convertido en una de las opciones más activas de qué hacer en Santiago, combinando deporte, cultura urbana y espacios públicos. Más que simples pistas, hoy funcionan como puntos de reunión donde conviven distintas generaciones, estilos y formas de habitar.

Desde parques consolidados hasta nuevos proyectos barriales, estos spots reflejan cómo el skate ha ganado espacio en la capital y ya son parte de los lugares turísticos de Chile que muestran una cara distinta de Santiago.

Bowlpark Parque Araucano

Dirección: Av. Manquehue Nte. 720, Santiago, Las Condes, Región Metropolitana.

El skatepark cuenta con distintos niveles y subespacios que permiten la práctica del skateboarding para principiantes, intermedios y avanzados, manteniéndose activo durante todo el año. Los fines de semana destacan por la alta convocatoria, especialmente por la realización de escuelas de skate y actividades formativas abiertas a la comunidad.

Detrás de este espacio está Fundación Bowlpark, una organización socioeducativa que utiliza el skate como herramienta de empoderamiento personal y comunitario. A través de una pedagogía, la fundación impulsa programas que fortalecen habilidades socioemocionales, sentido de pertenencia y trayectorias de vida más seguras para niños, niñas y jóvenes.

Skatepark Bajos de Mena

Dirección: San Pedro, parad.53, Puente Alto, Región Metropolitana.

El Skatepark de Bajos de Mena es uno de los tres parques de skate que existen en la comuna de Puente Alto.

El skatepark destaca por sus grandes dimensiones, contando con escaleras fierros ideales para grinds y slides, cajones de distintos tamaños, barandas técnicas, muros con variadas inclinaciones y un bowl.

Un spot potente que amplía el mapa de qué hacer en Santiago para quienes buscan skateparks amplios y con identidad propia en Puente Alto.

Parque Amengual

Dirección: El Lempira 724, Pudahuel, Región Metropolitana.

El skatepark del Parque Amengual es una de las alternativas más interesantes para quienes buscan qué hacer en Santiago, ya que este espacio destaca por el trabajo constante de la organización social Skate Arte Pudahuel, presente desde los inicios del parque hace casi nueve años.

El lugar funciona como punto de encuentro para niños, niñas y jóvenes, combinando escuela de skate y activaciones abiertas a la comunidad. En 2022, gracias a un acuerdo con TBTS Skateparks, se realizaron mejoras en la infraestructura bajo una lógica colaborativa y DIY, incorporando nuevas estructuras y reparaciones que fortalecieron el uso del espacio.

@elcorbatha Conociendo Skatepark Ep. 1 Hoy tocó el Parque Amengual en la comuna de Pudahuel , un lugar muy agradable, familiar e ideal para venir a practicar tu deporte favorito 🤙🏼🔥 Una tarde agradable acompañado de los tags de @Pinturas motta y la bex modificada gracias a @openboxstore ✊🏻🛹🔥 #reels #longboard #chile #parque ♬ sonido original – ElCorbatha

Mapocho Río Skatepark

Dirección: Av. Costanera Sur 2820, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Ubicado a orillas del río Mapocho, en la comuna de Renca, se ha transformado en un punto de encuentro para la escena skater local y nacional. El parque fue recientemente el epicentro del skateboarding chileno al albergar la Primera Fecha del Circuito Nacional Copa Chile Skateboarding 2025, evento que reunió a más de 500 asistentes y competidores de distintas regiones del país.

Las categorías KIDS, FEM y OPEN destacaron por su alto nivel, visibilizando tanto a nuevas generaciones como al crecimiento del skate femenino en Chile. Su diseño se organiza en un recorrido longitudinal con bowls en los extremos, una zona central de encuentro y una variedad de obstáculos para distintos niveles de experiencia.